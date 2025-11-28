陶晶瑩現身婚禮！曝邱澤、許瑋甯私下互動：可能習慣了

邱澤、許瑋甯今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，陶晶瑩也帶著女兒荳荳現身祝福。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場星光熠熠，陶晶瑩也帶著女兒荳荳現身祝福，「祝福他們早生貴女，因為貴子已經生了，辛苦但是他們一直都在愛情裡，非常恭喜。」

陶晶瑩透露兩人私下互動，「奇妙的是我們吃飯的時候，一個坐12點一個坐6點，我們夫妻都是分開來坐聊天，太太跟太太聊天，先生跟先生聊天，他們一直很低調，可能就是習慣了。」

陶晶瑩並未給婚姻建議，「我覺得他們已經非常好了，每一對都有自己經營的方式，沒有什麼建議，就是珍惜每一天。」至於育兒之道，「有小孩的每一天會很累，但是是人生中最美好的部分。」

被追問兩人私下的甜蜜互動，陶晶瑩笑說「可能我沒有待到喝那麼多的時候」，兩人幾乎都保持「12點跟6點」的距離，「邱澤只有被cue唱歌的時候比較活潑，或是划酒拳的時候。」至於李李仁則是因為在拍戲沒辦法出席。



