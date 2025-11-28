陶晶瑩現身邱澤許瑋甯婚宴！讚夫妻「一直在愛情裡」 曝聚會兩人都分開坐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

藝人邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴，近乎半個演藝圈都將到場祝賀。稍早主持人陶晶瑩帶著女兒荳荳前來，陶晶瑩透露，自己是先認識許瑋甯之後都會與夫妻倆聚會，被問到夫妻倆私下的互動，她坦言，兩人都相當低調，「感覺他們一直都在愛情裡。」

陶晶瑩帶著女兒荳荳前來邱澤與許瑋甯婚宴。（圖／黃鈺晴攝）

陶晶瑩透露，與他們夫妻倆聚會時，他們都分開坐，「就是太太跟太太聊，然後先生跟先生聊。」至於私下兩人甜蜜的互動，她坦言，聚會時自己沒有待很久，隨後爆料邱澤在被cue唱歌的時候，或者划酒拳的時候比較嗨，但她說：「這可能要問心湄跟美鳳姐，他們應該比較知道。」

而結婚多年的她也被問到有沒有什麼婚姻建議，她則說：「我不敢給什麼建議，我覺得他們已經非常好了，然後就每一對有每一對自己經營的方式，就是也沒有什麼建議，就是珍惜每一天！」

至於育兒的部分她則表示，自己看不出新娘有什麼疲倦感，「他們很享受這過程，所以我覺得很好，就是去享受，我覺得有小孩的每一天會累，但是人生中最美好。」由於先前韓國女團TWICE上周末連續兩天在高雄舉行演唱會，談及終於在台灣見到偶像子瑜的心情，荳荳表示很開心，也提到有周子瑜小聊了一下。





