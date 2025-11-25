陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
娛樂中心／綜合報導
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」
其實，兩人早已因一段意外緣分結下深厚情誼。最初是因為陶晶瑩的女兒荳荳是 TWICE 的鐵粉，多年前指定想去台南「首璽咖啡」朝聖子瑜媽媽開的店，陶晶瑩一家也因此結識了子瑜父母。之後每逢到台南旅遊，陶子一家都會到咖啡廳坐坐，兩家越走越近，甚至親如家人。陶晶瑩還曾公開過「子瑜爸爸幫李李仁刮背」的趣事，當時就在網路上引發熱議。
真正讓陶晶瑩與子瑜本人有交集的關鍵，是子瑜媽媽後來主動邀請陶子一家到韓國旅遊，並告知行程中會遇到子瑜，讓陶晶瑩女兒當場驚喜到不敢相信。從那之後，兩家的往來更加頻繁。疫情期間，陶晶瑩甚至協助牽線，讓子瑜自行捐出 50 台防護力勝 N95 的 PAPR防護面罩，估計價值約 140 萬元；陶晶瑩也另外捐了 20 台，兩人的暖心善舉當時受到各界稱讚。
這次 TWICE 睽違多年返台，陶晶瑩不但在台北大巨蛋結束「民歌大團圓」演唱會後立刻帶女兒搭高鐵南下追星，還連續兩天手作飯糰、蛋餅、豆漿等高雄在地早餐送進後台，用最實際的方式應援子瑜。子瑜媽媽也在社群感謝陶晶瑩的貼心準備，足見兩家關係早已超越一般交情。如今連宵夜都能同桌吃火鍋，也讓不少粉絲笑稱：「原來陶子姐才是真正的 Once！」
