陶晶瑩當張凌赫夢女展愛意

大陸男星張凌赫主演戲劇《逐玉》，以「武安侯」一角暴紅，吸引觀眾也讓演藝圈多位「姐姐」臣服於他的魅力，主持人陶晶瑩就多次在社群、Podcast、廣播誇獎張凌赫演技和品行，也大方展現她對張凌赫的愛意。

陶晶瑩曾開箱分享她購入的張凌赫周邊，其中最吸睛的就是印有張凌赫的巨大毛毯，好友柯震東就爆料陶晶瑩不只句句不離張凌赫，還將毛毯等周邊商品鋪在客廳沙發，笑虧：「李仁哥真的很可憐。」忍不住替李李仁吃醋發聲。

張凌赫暴紅後接下多項商業代言，身為死忠粉絲的陶晶瑩自然要跟偶像使用同款商品，「我買了精品包，珠寶還沒去看」，另外還有一些印有張凌赫的周邊商品，陶晶瑩還收藏可以扒開張凌赫西裝的特殊小卡，她每次看到張凌赫的胸肌，都情不自禁的壓抑不了笑容。

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身為主持天后的陶晶瑩，因為張凌赫開始認真研究各項追星活動，甚至私訊其他的熱衷粉絲，請教「要怎樣才能看到張凌赫」等，動念要到大陸看張凌赫的「進出妝」，「我有點想去看！如果我確定他在哪裡化妝的話，我就會去，可是我又不確定我搶不搶得到位置；有些粉絲會訂飯店，用板凳排隊、板凳下還會寫自己名字」，想離張凌赫更近一點。

陶晶瑩自認對張凌赫的愛已經是「夢女」（幻想跟對方談戀愛的粉絲），不僅每每提到對方就會散發少女心，也會在聊各種話題時，一再提到張凌赫、以張凌赫為例分享觀點。她也如同其他粉絲，夢想著跟偶像一起工作，她坦言曾邀約對方參加節目，但可惜張凌赫礙於行程關係無法出席；30年前曾主持娛樂新聞的陶晶瑩也說，「不然我們現在趕快開一檔節目」，希望可以訪問最愛的偶像。