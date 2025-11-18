陶晶瑩私訊范姜彥豐道歉 「承認不妥發言」盼原諒

藝人陶晶瑩（陶子）日前因在廣播節目《陶色新聞》中評論粿粿、范姜彥豐與王子之間的三角風波，引發網友強烈反彈。她今（18日）在節目中正式道歉，坦言部分言論確實不妥，並透露已私下向范姜彥豐傳訊致歉。

陶晶瑩與媒體人吳小帽日前在節目中談及事件，先是直言不認同以婚姻瑣事當作出軌理由，並批評涉事男女的行為「吃人夠夠」。此外，她對范姜彥豐在風波期間仍公開參與直播感到不解，認為藝人面對爭議通常會暫時低調，像王子便選擇先避風頭。

廣告 廣告

范姜彥豐在「天后闆妹」直播中，飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品。陶晶瑩指出，此舉恐被外界解讀成「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至可能變成娛樂效果，對形象有負面影響，不過她也保留空間，認為其可能是直播中處境為難，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」

然而相關言論引發不少網友批評，陶晶瑩18日坦承這段評論確實不妥，反省自己在資訊不足的情況下做出揣測，忽略了當事人的感受，「在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服，覺得很不好意思」，她更公開透露，已私下主動透過IG傳訊息向范姜彥豐道歉，內容寫道「不好意思，不應該這樣議論你」，范姜則暖心回覆表示可以理解並接受道歉，但仍希望整件事不要再擴大，陶晶瑩則大讚他是個很溫暖的人。

陶晶瑩勇於面對，公開道歉表示說錯了就承認，「我覺得我們該道歉就道歉，說錯話就說錯話，我覺得人本來就應該反省，然後有不對的就承認不對，然後希望被傷到心或感情的人，能夠原諒我不是那個意思，能夠接受我的道歉，因為本人他真的很善良的一個男生，我覺得他說話非常非常的溫柔，然後就是謝謝他，也謝謝大家的指正」。

更多中時新聞網報導

「不只擅長鬼片」 陳雪甄再叩關女配

針灸打通循環 改善久坐偏頭痛

3指標亮眼 蝦皮購物獲頒友善電商