陶晶瑩自爆是醋罈子！李李仁哄「吻戲親大拇指」被她拆穿

女星陶晶瑩與李李仁結婚多年，十分恩愛。（中時資料照）

56歲女星陶晶瑩（陶子）與演員李李仁結婚20年，育有一雙兒女，婚姻長年穩定，被外界視為演藝圈的模範夫妻。近日她在主持的Podcast節目《女人心事》中，意外自爆過去因老公拍戲而吃醋的往事，甚至聊到「李李仁吻戲都假親」話題，引發來賓關穎忍不住當場吐槽，笑料不斷。

陶晶瑩在節目中邀請關穎作客，兩人從更年期聊到感情觀。陶子坦言，女性隨著年紀增長，外界普遍認為是「失去青春」、「能量被剝奪」等不好的影響，但她卻發現有一件事反而變好了。她回憶年輕時，生活幾乎以老公為中心，「他要去哪、幾點回來、要吃什麼，我全部都放在心上」，甚至老公和女演員合作，看到對方性感就會忍不住吃醋，自嘲在認識李李仁前後那10年，根本是個「吃醋罐子」。

關穎聽完相當驚訝，直呼原以為陶晶瑩很理性，忍不住追問：「那怎麼辦？他的戲不是很多都...」陶晶瑩則笑說，老公曾親自示範給她看，強調拍吻戲其實都是「假親」，男演員會把大拇指壓在女演員嘴唇上，鏡頭看起來像接吻，實際上只親到自己的手指。

沒想到關穎一聽立刻大笑反擊，毫不留情吐槽：「我跟妳講，他放屁！」她笑說自己十幾年前也是演員出身，「吻成那樣還大拇指？妳回去真的可以罵他了」，逗得陶晶瑩也笑不停。隨後，陶晶瑩又好奇追問「演戲會不會真的愛上對方」，關穎先是開玩笑說怕害到李李仁，接著才認真表示，演戲時可能需要進入情緒，但她認為那只存在於鏡頭當下，回到生活就結束了。

陶晶瑩也笑著補充，李李仁確實曾老實承認「當下當然是愛她」，讓她當年氣到立刻回嗆：「你再講一次！」事後回想，她才發現那些情緒其實多半來自荷爾蒙影響。如今隨著荷爾蒙下降，她反而活得更自在，不再事事圍著老公轉，開始把重心放回自己身上。她也坦言，過去為了家庭和孩子，連麻將都戒了18年，如今終於能更自在做自己，而這樣的轉變，也讓她感到前所未有的輕鬆與快樂。

