陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人對話

娛樂中心／綜合報導

陶晶瑩親向范姜致歉。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」

陶晶瑩在節目中表示，當時評論的出發點是從節目效果與公眾觀感角度出發，卻忽略了當事人的心情與情境，「那場直播他可能是被臨時Cue到，不知道該怎麼反應。藝人常常處於兩難，太冷靜會被說沒情緒，太配合又被說在炒作。」她坦承自己沒有充分了解狀況便下了定論，「那確實是我不對。」

廣告 廣告

面對部分網友批評她「多嘴」、「二度傷害當事人」，陶晶瑩選擇正面回應。在節目中她公開與范姜彥豐的訊息內容，而范姜彥豐也溫和回覆，並沒放在心上也能理解，但表示不希望事情再擴大。陶晶瑩感動回應：「他真的是個很溫柔的人。」

更多三立新聞網報導

木村拓哉買新iPhone17直擊！舊手機登熱搜 粉絲驚訝：竟然跟我一樣

姚惠珍慘了！公開影射與太子牽扯不查證挨告《壹蘋》怒發3點聲明反駁

正宗南韓猛男降臨！《THE MAN ALIVE》12月震撼登台尺度逼近臨界點

謝侑芯才火化黃明志就哭窮「求新歌贊助商」網不買單罵爆！她見文錯愕

