陶晶瑩親向范姜彥豐道歉 直播曝兩人私下對話認錯：確實錯誤判斷

【緯來新聞網】藝人陶晶瑩日前在節目中針對藝人范姜彥豐飲用「小王粿果綠」一事提出評論，引發網友熱議與批評。對此，陶晶瑩18日在節目中公開承認言論考慮不周，並透露已私下向范姜致歉，盼平息風波。

陶晶瑩親向范姜彥豐道歉。

事件起因於陶晶瑩在《桃色新聞》節目中談到范姜彥豐與網紅「天后闆妹」直播時，喝下被戲稱為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，並笑稱「好喝耶！」她當時表示，觀眾可能會認為這是將婚姻相關的傷痛作為話題炒作，可能對當事人形象產生負面影響。



不過，她也補充說，范姜可能是臨時被Cue，處境尷尬，「冷處理被說沒情緒，配合又被說炒作」，點出藝人面對突發情況時的兩難。這番言論引來部分網友認為過於臆測，質疑對當事人不夠尊重。陶晶瑩在隨後的直播中表示願意承認錯誤，強調在資訊不足下做出評論，確實不夠謹慎，「很多東西是我們私下想像出來的，結果造成對方不適。」



她也公開了私訊對話內容，表示已在第一時間向范姜傳訊道歉，直言「不應該那樣評論你…」。對此，范姜彥豐回應表示自己並未放在心上，也理解評論壓力，但希望爭議不再延燒。陶晶瑩稱讚范姜溫和有度，願意以善意回應，也讓這場風波得以緩解。

