陶晶瑩評粿粿婚變風波！直言范姜彥豐「這舉動」扣分：像消費自己婚姻

女星粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐婚變事件延燒多日，男星王子（邱勝翊）遭指介入兩人婚姻，引起網路譁然。對於這場娛樂圈三方風暴，主持人陶晶瑩近日在飛碟電台節目《桃色新聞》中發表看法，針對范姜日前在直播中「喝粿果綠」一事，直言這樣的舉動容易被誤解為「消費婚姻」。

陶晶瑩在節目中提到，范姜彥豐日前與網紅「天后闆妹」合體開直播，當場喝下被命名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，並露出笑容稱「好喝耶」。此舉雖引起網友熱議，但陶晶瑩認為這樣的畫面可能造成反效果：「很多人會覺得他在消費自己的婚姻、消費老婆，甚至把傷痛變成娛樂效果，這對他形象來說非常扣分。」

陶子近日在廣播節目中點評粿粿婚變風波，提到范姜彥豐在節目中喝飲料橋段不妥。（圖／翻攝自YouTube）

不過陶子也語帶保留指出，范姜的反應或許出於臨場壓力：「也有可能他不知道節目會安排這個橋段，臨時被cue只能順勢而為。」她坦言，藝人在面對突發事件時往往兩難，「太冷靜會被批冷血，太放鬆又被說炒話題。」

范姜彥豐近日上天后闆妹直播頻道喝飲料。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

她同時分析王子與范姜的不同態度，形容兩人是「典型的新媒體時代對比案例」。她指出：「王子選擇沉默避風頭，而范姜則主動開直播、掌握發言權，這是兩種截然不同的危機處理方式。」陶晶瑩認為，如今社群時代讓藝人「沉默等風暴過去」不再奏效，但若表態時機錯誤、語氣或動作被誤會，就可能造成形象反噬。

節目播出後，引發不少聽眾共鳴，有人留言表示認同陶晶瑩的見解：「講太快真的容易被反咬一口。」也有人感嘆：「現在網紅和藝人都太容易被逼著表態，稍有不慎就被放大檢視。」整起風波仍持續延燒，外界也關注三方接下來的發展。

