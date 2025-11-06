陶晶瑩談粿粿不倫王子！直批「吃人夠夠」 不認同生活瑣事成出軌藉口

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人粿粿（江瑋琳）近日遭丈夫范姜彥豐指控婚內出軌好有王子（邱勝翊），雖粿粿已發稱聲明坦承出軌，但影片中卻也提及范姜彥豐愛計較，且家計都是由自己一肩扛下，再度引發討論。對此，主持人陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》評論此事，直批粿粿與王子「吃人夠夠！」

陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》談論粿粿出軌王子一事。（圖／翻攝自飛碟聯播網Youtube）

對於粿粿在影片中提到，自己負擔較多家用一事，陶晶瑩坦言，夫妻之間有時就是互相，「誰賺多一點多付一點，如果你愛這個家、為了這個家，我覺得無可厚非。」而當被問到是否認同粿粿影片中抱怨的婚姻瑣事成為出軌理由，陶晶瑩秒回：「當然不認同啊，因為出軌就是傷害很多人。」

然而，陶晶瑩表示，若粿粿真的在婚姻中受到委屈，應該好好跟范姜彥豐聊聊，也認為粿粿、王子和范姜彥豐都不夠成熟，不過她很同情被背叛的范姜彥豐。至於賠償金一事，陶晶瑩指出，雖然范姜彥豐家境不錯，也曾被拍到開保時捷，但她認為范姜彥豐求償並不是真的為了錢，而是想爭一口氣，有一個交代。

此外，陶晶瑩也有發現，在粿粿與王子被爆出不倫前，兩人在彼此社群的留言沒邊界感，透露自己看到當下有嚇到，對於兩人在美國行的互動，陶晶瑩也直批：「真的很刺激人，這麼明目張膽我覺得有點『吃人夠夠』。」隨後她以自己為例表示，自己的牌友三位通常都是男生，由於桌子不大，「如果有人的腳往前不小心碰到我，我就會立刻退後，摸牌有時候不小心摸到對方手，就知道說下次自己小心一點。」避免其他肢體上的接觸。





