陶晶瑩談粿粿、王子曖昧互動 狠批「吃人夠夠」：看不下去

【緯來新聞網】藝人粿粿與王子邱勝翊爆出婚外情，與粿粿丈夫范姜彥豐三方仍在商討和解，但賠償金額尚未有共識。針對這起事件，主持人陶晶瑩在她的廣播節目《陶色新聞》中表達看法，直言粿粿與王子在社群上互動過於高調，讓她難以接受，認為這樣的行為「吃人夠夠」，但她也指出三人都未展現出成熟的處理態度，最終受創最深的仍是家人。

陶晶瑩談「粿王」曖昧互動。（圖／翻攝IG、《陶色新聞》YouTube）

陶晶瑩在節目中提到，外遇會影響許多無辜的人，「不是不能離婚，而是離婚的方式很重要。」她認為粿粿若有委屈，應該透過理性對話處理，而非任由情緒與公開言論擴大風波。「夫妻關係講究彼此扶持，一方在閃光燈下，另一方默默支持也是一種體現愛的方式。」



她進一步批評兩人在社群網站上互動嬉鬧，甚至模仿兩人在美國看著彼此說「好好玩哦」的樣子，隨即表情凝重，直言「這真的太過火了」。



陶晶瑩也表示好奇，范姜當初是否曾嘗試與兩人私下溝通，否則公開揭發將可能造成家庭進一步撕裂。她以自身經歷為例，提及女兒曾批評她上傳的照片太醜，感嘆星二代常面臨外人無法體會的壓力。「我們已經讓孩子承受不該有的困擾，這三人真的都不夠成熟。」



對於粿粿在聲明中暗示范姜靠她生活，陶晶瑩表示不以為然，「婚姻講求互助，誰多出一點都是為了家庭，這本不該是指責的理由。」她也提到有媒體拍到范姜開名車保時捷，外界甚至質疑他是否圖財，陶晶瑩則認為「如果對方本身也不缺錢，那他要的是什麼，值得好好想一想。」



節目播出後，引發不少觀眾共鳴，有人認為陶晶瑩有資格發表這些話，因她與丈夫李李仁結婚初期，正是她事業巔峰、收入也相對較高。陶曾公開感謝丈夫在家照顧孩子，讓她無後顧之憂地工作，如今小孩逐漸長大，李李仁的演技也獲得肯定。

