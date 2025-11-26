陶晶瑩追星子瑜落淚 公開「私訊內容」暖收1禮超開心

子瑜(右)首次帶著TWICE成員來台開演唱會，陶晶瑩(左)帶女兒南下追星。（圖／中時資料照、讀者提供）

韓國女團TWICE上周末（22、23日）連續兩天在高雄世運主場館舉行「THIS IS FOR」演唱會，這是她們出道10年來首次在台灣開唱，場面盛大、座無虛席。其中台灣成員周子瑜一開口便激動喊出：「我回來了，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」，瞬間點燃全場氣氛，觀眾尖叫聲不斷。藝人陶晶瑩（陶子） 也帶著女兒荳荳南下追星，母女倆在現場感動落淚，更在社群上分享朝聖心得。

陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》中分享心境，覺得非常感動，談到網友的一句話：「有人說1750公里是台灣跟韓國的距離，想不到三個小時的飛行，但TWICE卻走了10 年」。據悉，與子瑜一家有深厚交情，甚至曾為TWICE飛到日本追星，而女兒荳荳則是從小學就喜歡，成為忠實Once（粉絲名）。

陶晶瑩坦言，這次因為子瑜「回家」的意義特別重大，讓她情緒更難平復，女兒更感動到在現場吼叫，在現場爆哭3次，自己也忍不住當場落淚，「我看TWICE，我會很認真地看，也會稍微跟我女兒評論分析，以客觀的角度看；但這次已經沒辦法了，因為帶有那個情懷，她回家了」，她還透露有傳訊息給子瑜，提到自己在演唱會前一天光刷影片就看到哭，更不敢想當天現場有多感動。

高雄也因TWICE到來，特別布置應援燈光、紅綠燈等，陶晶瑩同樣被城市的熱情感染，直呼整個高雄充滿TWICE的氣息。這場充滿意義的高雄演唱會，也讓陶晶瑩母女收穫最難忘的追星回憶，演唱會結束後，子瑜、Momo、Sana等成員相約吃火鍋，陶晶瑩母女剛好也在同家餐廳用餐，不過陶晶瑩強調對方是在包廂用餐，並沒有上前打擾，但沒想到TWICE成員竟親自送上肉盤致意，讓荳荳超級開心，感動又驚喜，因此覺得特別好吃。

