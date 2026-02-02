陶晶瑩驚聞袁惟仁病逝「非常難過」 Ella淚崩悼恩師：再也無法見面

袁惟仁過世，Ella、陶晶瑩等藝人紛紛表示不捨與哀悼。資料照、翻攝臉書



資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今天（2/2）病逝，享年57歲。他曾催生無數金曲，捧紅S.H.E、動力火車、齊秦等歌手團體，也曾和陶晶瑩合作《超級星光大道》，噩耗傳出後，S.H.E成員Ella、陶晶瑩相繼表示哀悼，Ella更是淚流不止說「再也無法見面了」！

小胖老師才華洋溢，知名作品包括那英〈征服〉、王菲〈執迷不悔〉、〈旋木〉、陶晶瑩〈愛我〉、〈離開我〉等，對華語樂壇貢獻卓越。2018年7月在上海跌倒後，長期養病並隱居台東。

袁惟仁是捧紅S.H.E的推手之一，Ella得知噩耗後難忍悲傷，哽咽地表示「再也無法見面了」，小胖老師在她心目中一直有一個很重要的位置，當年買過他的專輯，也很謝謝他一直以來的照顧。這次「艾拉主意」巡演的轉場影片中，特別收錄自己參加歌唱比賽時，小胖老師擔任評審的畫面，每當耳機裡聽見熟悉的講評聲音，都讓她感觸良多，非常想念老師。

Ella提到，小胖老師近年因專心養病，雙方見面聯繫的機會變少了，但她一直在心中為老師打氣。「希望他好好安息，靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得。」她說，若家屬願意舉辦追思會，會到場親自送老師最後一程，好好道別。

陶晶瑩跟袁惟仁交情深厚，兩人是演藝圈多年好友，曾在《超級星光大道》中展現絕佳默契，在節目上插科打諢的畫面，讓觀眾印象深刻。她今天下午才剛與賈永婕等人一起出席大S徐熙媛的追思會，面對袁惟仁病逝的消息，讓她難以承受，坦言「非常難過」。

「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚」，陶晶瑩在臉書回憶袁惟仁，「曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下⋯⋯，謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在星光大道搭嘴鼓、謝謝你對創作的堅持，謝謝你」。

