陶晶瑩鬆口道歉！認評粿粿婚變「判斷失當」 已向范姜彥豐私訊致歉

藝人陶晶瑩日前在節目中談及粿粿、范姜彥豐婚變時，由於范姜彥豐在天后闆妹直播中喝下名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品並露出笑容，她直言此舉恐被外界解讀為「消費婚姻傷痛」，對形象不利。相關言論曝光後引發激烈討論，陶晶瑩今（18日）於直播節目中正式道歉，坦承自己評論失當，並透露已私下向范姜彥豐致歉，「有不對的承認不對，希望被傷的人能夠原諒我不是那個意思。」

陶晶瑩認自己「資訊不足」 做錯判斷確實不妥

當時陶晶瑩表示，這樣的行為是在消費自己的婚姻，對形象相當扣分，但同時也指出范姜彥豐在直播時，只能臨機應變，不得不順勢配合，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」她回憶當時言論時表示，自己在資訊有限的情況下做出揣測，確實不夠周到，「因為有很多東西是我們私下揣測，在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷。」

曝私下已向范姜彥豐致歉 對方暖回：沒放在心上

陶晶瑩也承認這樣的評論會讓當事人不舒服，因此選擇負責任公開道歉，她透露，已經第一時間私訊向范姜彥豐道歉，訊息中寫道：「不應該這樣議論你」，而范姜彥豐則暖心回應，表示理解陶晶瑩絕無惡意，也沒有把這件事放在心上，但希望相關討論不要持續擴大，陶晶瑩也稱讚他：「他是一個很溫柔的人。」

