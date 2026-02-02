陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息

黃韻玲（左起）、陶晶瑩、袁惟仁當年以《超級星光大道》帶起選秀風潮。（資料照片）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，曾與袁惟仁合作過《超級星光大道》的陶晶瑩，以及S.H.E成員Ella（陳嘉樺）皆表達深切哀悼。

陶晶瑩2日下午才出席大S徐熙媛的紀念追思會，沒想到結束後不久，就傳來好友離世的消息，讓她難以接受，「我剛剛聽說了，非常非常難過。」當年參加《超級星光大道》暴紅的蕭敬騰聽聞噩耗則表示：「謝謝小胖老師對音樂的付出，辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」

在S.H.E時期曾隸屬同一唱片公司，Ella聽聞噩耗後當場傷心淚流不止，情緒崩潰直呼：「再也無法見面了！」她說，小胖老師在她心目中一直占有很重要的位置，非常感謝他長久以來的照顧。Ella透露，在這次「艾拉秀」巡演的轉場影片中，特別收錄了一段當年她參加歌唱比賽時，由袁惟仁擔任評審的畫面，每次耳機裡傳來那熟悉的講評聲音，都讓她感觸良多且無比想念。

儘管後期因小胖老師養病中斷聯繫，Ella仍衷心祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體限制，在宇宙裡持續做他想做的事情。大家都要記得他。」

而前妻陸元琪的經紀人回應：「懇請媒體朋友體諒，給予琪姐和孩子空間，感謝大家的關心。」好友游鴻明則表示，「小胖的後事一切以他的家人安排為主，我們做為好朋友會盡力協助配合！」