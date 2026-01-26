陶晶瑩1晚集郵3男神

「典Lu夫妻檔」陳漢典、Lulu黃路梓茵25日晚間席開70桌、砸數百萬於文華東方酒店舉辦世紀婚禮，賓客幾乎可以說是「整座演藝圈都來了」。看著他們出道的陶晶瑩也是座上賓，她當晚出席婚宴後，馬上發文祝賀小兩口新婚快樂，並曬出與台灣3位男神的貼身合照，含金量之高，讓粉絲們看了通通暴動。

陶晶瑩在個人社群上發文，為陳漢典、Lulu獻上祝福，「非常祝福漢典和Lulu ！兩位可愛的朋友佳偶天成」。有趣的是，該文沒有她與新人們的合照，反而是與邱澤、許光漢、柯震東同框合影，並笑說：「也謝謝他們的邀請，讓我碰到三大男神！」當晚，許光漢更是出現在各大藝人的臉書上，每個人都搶著跟他合照，宛若人型立牌，人氣之旺。

事實上，邱澤、許光漢、柯震東可說是近年來在網路上最具熱度話題性的三大男神。難怪讓陶晶瑩忍不住貼上社群和網友們分享炫耀，「演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機」。