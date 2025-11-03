陶朱隱園才開胡 中工控遭寶佳狙擊

「陶朱隱園」傳出順利開胡喜訊未久，中工股價狂飆，不料股價驚驚漲的背後並不單純，傳出被寶佳集團堡新投資在10月27日至30日，連續4天狂砸20億以上，買進股票逾10％。引發中工直批遭禿鷹掠奪，董事長周志明也以「出師表」為題發出內部信，強調「我們所面對的不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役。」

中工10月下旬才歡喜公布超級豪宅「陶朱隱園」17樓加4個車位以12億售出，未久股價即快速飆升，昨日收在15.65元，期間大漲近4成，引發主管機關關切，昨日中工發出聲明指出，從主管機關要求堡新投資向中工進行內部申報的資料來看，動機可議。中工質疑，堡新投資資本額僅2億元（實收資本額為2千萬元），何以連續在4個交易日內耗資20億元以上大量買進中工股票，其購股資金來源為何，值得懷疑。

經濟部商工登記公示資料顯示，堡新投資去年12月10日成立，登記地址為寶佳集團同棟大樓內，公司登記負責人鄭斯聰，亦為現任寶佳集團旗下大華建設公司的董事長。

中工表示，合理懷疑寶佳集團於去年威京集團主席沈慶京遭檢方以押人取供方式偵辦，沈慶京拒絕配合違法供述之後，於去年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，實已違反證券交易法相關規定。中工鄭重呼籲檢調及主管機關調查堡新投資購股資金來源是否涉及不法。

房市大老表示，寶佳會相中，一定有利可圖，這從中工所握資產與股價淨值比都可以一窺端倪。過去不論在入主大華建、皇普、櫻花建，或是投資金融單位，寶佳幾乎無往不利，即使最終未入主，也多可大賺一筆。

中工近幾年積極布局房地產開發案，包括「陶朱隱園」、「中工碧硯閣」、「中工雲宇宙AI園區」、「鳴森苑」等，加上手上握有土地，推案規模逾1000億元；營造工程方面，承攬工程量達25個，工程合約含稅約1530億元，知名工程包括「台北雙星」C1D1、台塑集團總部都更案等。

遭中工質疑與堡新董事長為同一人出任的大華建設昨日並未發出重訊，傳出反駁中工說法的寶佳集團在記者截稿為止，並未出面正式說明。