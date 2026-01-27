【陶朱隱園開箱】每坪開價300萬元起 藝術大廳、生態庭院、頂樓首度對外亮相

陶朱隱園外觀，建築本體採用極具挑戰性的旋轉結構設計。李政龍攝



中華工程（2515）今天宣布2026年漫入新局，各界矚目的指標迴旋豪宅「陶朱隱園」也將正式全面銷售，今天也首度開放參訪公設區域，對外正式「開箱」，從前後花費5億元建置的藝術大廳，到號稱藝術收藏等級的生態庭院，甚民眾黨主席柯文哲曾經去過唱歌的RF樓層，全都開放讓媒體見識，滿足外界好奇的眼光。

台北市信義區指標豪宅「陶朱隱園」完工7年，主打每一層都種滿喬灌木，宛如森林豪宅，螺旋狀的外觀奇特，還被網友稱為「信義哥吉拉」；由於售價高昂，不開放賞屋，始終蒙上一層神秘面紗，直到去年11月17樓終於出現交易總價11.1億元，買主據傳是外籍吳姓女富豪，每坪單價364萬元，居台灣豪宅總價之冠。

陶朱隱園一樓生態庭園占地2000坪，一次擁有花園和休閒涼亭。李政龍攝

陶朱隱園內部有一座可容納救護車、超跑的大型電梯，十分壯觀。李政龍攝

「陶朱隱園」首度對媒體開放參訪公設區域。李政龍攝

陶朱隱園設計一樓約300坪、挑高六米的迎賓大廳，規劃為360度全圓開放式空間，將室內與戶外景觀無縫銜接。李政龍攝

陶朱隱園地下一樓打造大型游泳池，戶外還有10公尺長的芬多精瀑布。李政龍攝

陶朱隱園頂樓可眺望台北101。李政龍攝

柯文哲曾到「陶朱隱園」RF樓層唱歌。李政龍攝

