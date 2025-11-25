陶朱隱園頂樓慶生！「河南王」王任生背景超狂 砸12億買帝寶只花5分鐘
台北一家酒店近日舉辦一場世紀婚禮相當引人注目，赴宴人士包含香港明星梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、袁詠儀都有出席，還有台灣明星張小燕、張清芳、屈中恆、李明依等人，讓外界好奇這對新人的身分究竟是誰？據了解，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，新娘沈婷婷則出身沈家是香港時裝零售集團I.T 創辦人、邱淑貞老公沈嘉偉的姪女。
婚禮港台大咖雲集！新人身分曝光
劉嘉玲日前在IG發布貼文，分享出席婚宴的照片，但定睛一看可以發現這場婚禮星光熠熠，不少港台大明星都有出席，劉嘉玲僅在貼文中提及新人為「Justin」以及「婷婷」。但事實上，這對新人來頭不小，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，Justin的父親是掌管丹尼斯百貨集團的王尚卿，母親蔡佳樺是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女。另外，新娘「婷婷」沈婷婷出身沈家，是香港時裝零售集團I.T 創辦人、邱淑貞老公沈嘉偉的姪女。
河南王身家631億 家族買帝寶只花5分鐘
新郎的爺爺「河南王」王任生出生於在河南洛陽，在1949年就來到台灣，在任教職18年後創建台灣東裕國際集團，主導聖誕燈生產業務成為美國市場最大供應商，被譽為「聖誕燈大王」。1990年將工廠遷至洛陽，並在1997年在鄭州開設首家丹尼斯百貨，創新採用自選商品經營模式，逐步形成百貨、大賣場、便利商店多元業態。
另外，王任生事業在2022年營收超過92.07億人民幣（換算新台幣約389億元），同年以21億美元（換算約新台幣631億元）的身家，位列富比士全球富豪榜第1445名。截至2023年丹尼斯集團在河南經營15家百貨、73家大賣場及472家便利商店。王任的事業版圖涉及塑膠、化工、房地產、電器等產業，背景相當雄厚。
值得一提的是，王任生家族過去曾被媒體形容為「買房就像買菜」，像是購入仁愛路著名豪宅「帝寶」時一口氣砸12億元購買3戶，當時被揭露交涉過程僅花5分鐘。家族的其他房產還包含大安豪宅「明日博」、南港豪宅「日升月恆」等。2022年王任生90歲大壽，威京集團主席沈慶京還在陶朱隱園頂樓宴客，邀請大咖幫王任生祝壽。
謝金河：王任生是百年難得的傳奇人物
財信傳媒董事長謝金河曾發布貼文透露，受邀參加王任生的90大壽生日宴及新書發表會，並在文中分享王任生的人生歷程，他表示王任生在1949年歷經10個月的逃難生涯，坐上火車逃到廣州時，看見載著空軍軍官的吉普車，知道搭上可以撤眷到台灣，他想到堂兄弟也是軍官，就趕緊去登記，於是才會來到台灣。
謝金河接著說，為了生存王任生用棉襖換香蕉，到進入台東師範，1952年他奉派到宜蘭二城國小任教。90歲壽宴時他曾邀請教過的學生，形成80歲學生，90歲老師的畫面。
謝金河認為，一般人當老師可能是終身職業，但1970年他改變航道去製作聖誕燈，後來創業。1973年第一次能源危機，他的事業也遭逢空前挑戰，在絕境中他一度經營煤氣，後來他成為東裕的股東並且負責經營，最後成為聖誕燈大王，也邁出全球投資的腳步。
下一個轉捩點到1990年，鄧小平改革開放又帶給王任生空前機遇，他開始展開在河南老家的投資，從取得百貨業的試點經營執照，從聖誕燈到百貨公司，大型物流賣場，開展千億王國。他完整掌握中國經濟快速奔馳30年帶來的大機會，而且，從河南老家出發，回饋鄉里，造福地方。
謝金河透露，王任生的座右銘是守時、勤奮、自律、誠信、孝順，他身體力行，更傳奇的是他不運動、不健身、不忌口，居然活到90以上而且不用拄拐杖。謝金河大讚，「腦筋很清明，待人和善，這是百年難得的傳奇人物」。
