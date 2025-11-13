「陶朱隱園」成交戶一口氣殺價9千萬元，處分利益大縮水！中工發布重訊說明原因

中工今（13）日公告，陶朱隱園17樓已售戶，調整後的交易金額被客戶砍到11.1億元，對照原先12億元的成交價，一口氣殺了9000萬元，處分利益也大幅縮水僅剩4800萬元。

位於台北市信義區的指標豪宅「陶朱隱園」，中工上個月公告以總價12億元售出1戶附帶4個車位，換算每坪單價將近400萬元，創下國內單價新高紀錄，事後又傳出寶佳集團不斷增持股權，瞬間點燃中工股價漲勢，中工內部則將此定調為經營權之爭，並且呼籲檢調及主管機關介入調查資金來源。

經營權戰火持續延燒，中工今日公告，「因近日新聞報導，客戶提出再次議價」，當初買方出手購入的17樓戶交易金額調整為11.1億元；據此價格換算，每坪成交價隨之降至370萬元。

基於隱私保護與簽署保密協定，中工仍未透露買方資訊，據傳目前僅付訂金，就在準備正式簽約的關鍵時刻，卻因市場風波導致買方心生疑慮，重新議價大砍9000萬元，原本正在洽談的潛在買家也望之卻步，態度轉趨保守觀望。

