「陶朱隱園」超奢公設開箱！生態庭園造價5億元 中工全面啟動銷售

「陶朱隱園」興建商中華工程昨（27）日舉辦公設開箱記者會，介紹藝術大廳、生態庭院、地下車道門廳、多功能車梯，以及10米芬多精自然瀑布等，也同步開放媒體參觀頂樓，其中生態庭園連同藝術大廳造價竟高達5億元。中華工程也宣布「陶朱隱園」將正式全面銷售。

陶朱隱園公設相當豪華，龐大的車梯在必要時，可以直接開到住戶樓層；游泳池外的窗外就是生態庭園，儼然是一座生態林，不僅有樹齡上百年的日本羅漢松，並特地延請專職的樹醫生細心照料，生態庭園內還有高達10公尺的瀑布，瀑布下的水池飼有錦鯉，象徵繁榮與好運；頂樓宴會廳採自然光，以精緻的中國式屏風區隔，並飽覽信義區夜景。

中工（2515）兼顧本業的工程，也有房地產開發收益，採公共工程承攬、建設開發與房地產等齊頭並進。目前手頭上有公共工程合約總額1700億元，包含多項交通與基礎建設；房地產開發案則以陶朱隱園為主，分回其中12戶；另有都更案松山「碧硯閣」和南港「雋詠」。在土城還有基地面積超過1.6萬坪的廠辦「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積超過10萬坪。

有房地產業者受訪指出，以已賣出的17樓總價11.1億元推估，中工目前握有總額超過100億。

