陶朱隱園17樓買家曝！外籍吳姓自然人11.1億現金付款

台北指標豪宅「陶朱隱園」。（圖／東森新聞）





台北指標豪宅「陶朱隱園」17樓的神秘買家身分近日曝光，是一名80歲的外籍人士，以新台幣11.1億元全額現金支付。房市專家推測，買家背景可能來自港澳或中國。此次交易案更打破過去「只有威京集團關係企業才能承購」的既定印象，使陶朱隱園迎來首位實質外部住戶。

隨著台北101璀璨煙火照亮夜空，迎接嶄新一年到來，威京集團主席沈慶京被捕捉到在特定視角欣賞煙火。過去一年多來，他捲入京華城土地交易案，曾在臉書發文吐露心境，形容自己「是在風暴中看風景」。從照片中透明露台欄杆和視角判斷，外界推測該處即為陶朱隱園。如今，先前買家身分正式揭曉。

陶朱隱園17樓以及4個車位，用總價11.1億元拍板成交。根據最新資料顯示，在去年12月11日完成移轉登記，這位神秘買家身分也曝光，是80歲的吳姓自然人，沒有設定抵押貸款，直接用現金全額付款。

陶朱隱園落成7年，過去曾一度傳出輝達執行長黃仁勳或藝人黃立成有意購屋，但事後皆證實僅是謠言。現在，這首宗「自然人成交案」終於塵埃落定，過程相當罕見。原總價12億元，卻因寶佳收購中工股權牽動整體局勢，買方喊出折扣，一口氣殺價9千萬元，使成交價從12億元下修到11.1億元。

房市專家陳定中分析：「由於買家有境外人士的身分，所以不排除是一些在國際上面，其實累積相當大資產的富豪，想要把資金放在相對來說，比較沒有風險的投資標的。」

從國內豪宅總價排名來看，目前最高價為頂樓戶「文華苑」，成交價13.74億元；其次是「信義首席公館」，12.8億元；第三名則是這回的陶朱隱園。若扣除4個車位（估算每個車位500萬元），換算單坪價格超過360萬元，創下國內豪宅史上單價新高。

房市專家陳定中：「陶朱隱園這種地段相當好，而且買來以後，就算不是自己住，也可以拿來作為親友接待的物業，也可以作為未來資產傳承的規劃。」

此次成交不僅讓陶朱隱園「開胡」，也打破外界「僅威京集團關係企業才能承購」的迷思，這筆交易更為台灣豪宅市場投下震撼彈。

