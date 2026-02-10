陶藝創作遍地開花 李淳雄老師點出台灣陶藝家面對被看見的挑戰

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】近年來，台灣從事陶藝創作的工作者人數持續增加，創作者背景多元，既有大學相關科系畢業的新鮮人，也有長年深耕陶藝領域的資深藝術家。然而，不同世代的陶藝工作者卻面臨一個共同的困境─創作品如何在市場中被看見、被收藏。陶藝作為華人世界中歷史悠久的傳統工藝，本具備深厚文化底蘊，但隨著投入創作的人數前仆後繼，市場競爭日益激烈，創作者的自我定位也變得更加困難。現階段，陶藝展覽在各地頻繁可見，卻常出現「展覽多、知音少」的窘境，成為不少陶藝家心中的隱憂。

在陶藝大師李淳雄的聯合創作陶坊，創新是他延伸陶藝最大的憑藉。（圖／記者周厚賢攝）

投入陶藝創作已四十餘年的陶藝大師李淳雄，在工專求學時期便立定志向，決心一生投入陶藝發展。多年來，他從基礎學程出發，不斷蛻變與自我要求，重視技藝與創作思維的深化。不同於多數以市場推廣為導向的創作者，李淳雄選擇踏實鑽研技法、持續創新，並投身教育，培育一代又一代陶藝後進，在陶藝世界中完成啟蒙、發展與立足。

從中規中矩的茶壺與茶杯到創意十足的植物栽種的豆盆，是李淳雄老師迎合生活更層面的創意展現。（圖／記者周厚賢攝）

李老師指出，陶藝創作不只是技藝的展現，更需要個人化的創新與風格建立。當今放眼全台，幾乎每個縣市都有陶藝工作坊，也聚集不同世代的創作者，但作品要獲得市場肯定，關鍵仍在於「多做、多學、多嘗試」。他以年輕創作者為例，不少人在成立工坊後，期待收藏者能走進自己的陶藝世界，然而若作品僅停留在杯、碗、壺、盤等基本形式，整體可看性與辨識度往往有限。他建議，創作者除了掌握實用器物的基礎，更應積極嘗試突破，創作出具有獨特性與藝術格局的作品，才能突顯個人特色。

從基本的陶器拓展到大型馬賽克作品，李淳雄老師的成功憑藉於「多做、多學、多嘗試」。（圖／記者周厚賢攝）

李淳雄老師也分享自身經驗，自創作初期便鍾情於貓頭鷹題材，長年累積下來，只要提到貓頭鷹陶藝，便令人聯想到他的作品，成功建立鮮明的創作定位。即便如此，他仍不自滿，持續嘗試新的媒材與技法，並將創作延伸至馬賽克與大型裝置藝術領域。他認為，唯有不斷突破自我、拓展創作視野，才能在競爭激烈的藝術環境中站穩腳步，創作出具有不可取代性的陶藝作品。