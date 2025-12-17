陶藝台日交流 46件作品展出

「二０二五陶藝台日交流展ｉｎ台南」十七日在總爺藝文中心開幕，吸引參觀人潮。

(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕麻豆報導

「二０二五陶藝台日交流展ｉｎ台南」十七日在總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，來自京都的十一位陶藝師跨海來台攜帶二十五件京燒作品參展，台南則有二十一位藝術家作品交流，展期到明年一月十一日止。

由台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會主辦、市府文化局、京都府及京都市協力舉辦的台南市‧京都市交流推進協定締結四週年紀念展，包括市長黃偉哲、京都市產業觀光局草木大局長、京都市議會久保田 正紀副委員長、台日交流協會董事長李退之等出席。

黃偉哲表示，台南與京都同為文化底蘊深厚的城市，這次在百年糖廠的古蹟空間舉辦陶藝交流展，更具象徵意義，今年是兩市簽署交流推進協定的第四年，藉由陶藝這項既日常又富哲思的文化媒介，讓兩座城市得以延續跨越時空的友誼與交流。

這次展覽核心亮點在於跨國陶藝交流深度呈現，京都有十一位陶藝師跨海來台，帶來二十五件京燒作品，展現清水燒於造型、釉色、金彩及手繪紋樣上的多層次魅力。另邀二十一位台南藝術家展出二十一組作品，從傳統器皿到當代造形皆有，呈現台灣陶藝多元且具有生命力的特色。