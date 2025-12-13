陶藝名家傅楓宸淬鍊火土 《臥石眠雲》創作山水心境
記者劉昕翊／新北報導
《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》今（13）日開幕，藝術名家傅楓宸透過陶土、玻璃等多元媒材堆疊、燒製，呈現火與土的沉積以及山水與文明的對話。39件作品豐富精彩，展期即起至明年1月11日，歡迎前往新北市立鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室雅賞，深刻感受獨特的藝創心境。
藝術家傅楓宸2016年創辦「折劍居柴陶工作室」，專注柴燒陶塑創作，以陶土為筆、山水造型為核心，並融合茶碗與器物的山石肌理，逐步形成獨特風格，書寫一則關於山石、雲煙與心境的篇章。此次展覽完整呈現「谿山行旅」系列山水構築之作及最新的「方山」、「圓山」系列，以「臥石眠雲」為名，即寓意在自然與人心之間的棲息與呼吸，石的永恆承載雲的飄渺，正如創作者在烈火試煉後所留下的肌理與痕跡，都是一種存在的詩。
其中，「谿山行旅」系列《幽泉》為藝術家展開山水雕塑的首件作品，曾入選瑞士卡魯日國際陶藝競賽；傅楓宸表示，剛開始想要用山水從事創作，他覺得可從《谿山行旅圖》出發，再進一步透過自己的理解塑造瀑布、山體的聳立感，而在《幽泉》送往國際參賽之前，他曾有許多類似「做這樣對嗎？」的疑問，直到作品入選國際比賽，給予他很大的回饋，並接續創作一系列對山水、瀑布的探討。另「圓山」系列作品皆為渾圓造型，傅楓宸分享，既然稱其圓山系列，就想往真正的幾何造型呈現，例如《潛域》使用斧劈皴技法，讓作品出現直線方形的切割線條，用圓、方衝撞結合。
傅楓宸強調，創作過程中也會遇到挫折，比如燒製過程中作品破裂，當下深感到挫折，但回過頭看也發現「裂」彷彿大地自然鑿痕，心中也就釋懷。他認為每一件事情其實都不是表面上直觀看到的，背後是有另一層意義。此次也特別將4件初感懊悔的作品聚集陳展，坦承面對自己創作過程中的重要心境，無私展現給觀眾。
《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》即日起至明年1月11日在新北市立鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室登場，陳展39件作品。（記者劉昕翊攝）
民眾走進《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》，可欣賞藝術家傅楓宸透過陶土、玻璃等多元媒材堆疊、燒製，呈現火與土的沉積以及山水與文明的對話。（記者劉昕翊攝）
民眾走進《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》，運用手機紀錄下藝術家傅楓宸此次陳展的作品。（記者劉昕翊攝）
藝術家傅楓宸以陶土為筆、山水造型為核心，書寫一則關於山石、雲煙與心境的篇章。（記者劉昕翊攝）
「谿山行旅」系列《幽泉》為藝術家傅楓宸開始山水雕塑的第1件作品，曾入選瑞士卡魯日國際陶藝競賽。（記者劉昕翊攝）
在作品《潛域》中，藝術家傅楓宸使用斧劈皴的技法，讓作品出現直線方形的切割線條，用圓、方的造型做衝撞結合。（記者劉昕翊攝）
《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》今（13）日舉辦開幕式，民眾到場支持並與藝術家傅楓宸合影。（記者劉昕翊攝）
此次展覽，藝術家傅楓宸也特別把4件當初剛出窯，就很懊悔的作品聚集陳展在一進展場的展位，將對自己而言，創作過程中重要的元素展現給觀眾。（記者劉昕翊攝）
《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》今（13）日舉辦開幕式，藝術家傅楓宸與到場貴賓進行大合影。（記者劉昕翊攝）
《臥石眠雲—傅楓宸陶藝展》今（13）日舉辦開幕式，藝術家傅楓宸進行展場導覽。（記者劉昕翊攝）
