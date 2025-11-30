陶藝大師爆抄襲1／大師4年前就爆抄襲道歉求和解 今竟以仿冒作品獲文化部成就獎

邱建清（後）、許菊（前）夫妻控訴許朝宗仿冒邱的美女系列作品，沒資格得獎。

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，這個獎被視為工藝界的終身成就獎，地位崇高，今年有25位資深工藝師參選，後由陶瓷工藝師許朝宗脫穎而出，預計本月3日舉行頒獎典禮卻突然喊卡，本刊調查，原因是許的作品被檢舉非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮。

具名檢舉許朝宗的是新竹縣工藝師邱建清、許菊夫妻，在台灣陶藝界也享有盛名，邱曾在1995年創作美女系列，並於新竹市文化局展出，當時十分轟動，作品幾乎全被買走，沒想到後來竟遭許朝宗抄襲、對外販售。

許朝宗4年前簽下切結書向邱建清道歉，承認外購仿冒坯體。（邱建清提供）

邱建清告訴本刊，2004年他在苗栗縣文化局開個展，文化局幫他把美女系列及其他作品集結成冊，為了感謝美編老師無償協助，特別送了對方1百本畫冊，對方拿了數十本到新北鶯歌陶瓷博物館販賣部，出售給有緣人。

數年後某天，邱建清到鶯歌老街閒逛，無意間發現1間名為「吉洲窯」的店內櫥櫃，擺滿他的美女系列，打聽後得知老闆名叫許朝宗；邱當時覺得若打官司告許，會很麻煩且花錢，所以沒有採取法律行動。4年前，2021年某天，邱建清前往宜蘭文創園區看展，意外發現許朝宗也在當地辦展，其中2件作品還是模仿他的美女系列。邱認為許的行徑實在是太誇張，不但對外販售，還公開展覽，甚至做成畫冊，所以當場拍照，事後找媒體準備踢爆，沒想到許早一步搬走相關作品，逃過一劫。

事後，許朝宗聽說邱建清要揭發他的仿冒行為，特別找來「工藝之家」理事長幫他說情，希望邱不要提告。2021年11月間，許跟妻子帶了幾瓶酒到新竹拜訪邱，邱雖然無法接受許的行徑，但畢竟來者是客，加上看在理事長的面子上，最後許寫了1張切結書給邱，達成和解。

陶瓷工藝師許朝宗（圖）在業界十分知名，但風評兩極。（翻攝新北市文化局官網）

