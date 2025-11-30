陶藝大師爆抄襲2／陶藝大師不會拉坯、手捏、彩繪 3資深工藝師評作品：沒資格獲獎

資深工藝師李松萬（右起）、黄俊傑、黄佩儀都質疑許朝宗的作品非原創。

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

許朝宗在切結書聲明：「作品坯體是向拉坯師父購買，並不知是邱建清老師的原創，很抱歉」，並答應收回出版畫冊，將其中2頁仿冒侵權的照片拿掉，至於剩餘未售出的仿冒品要全部銷毀，另捐20萬元給工藝之家協會。該份切結書是邱的太太許菊依許口述寫下，並經許同意後簽名具結。

廣告 廣告

邱建清夫妻原本以為許朝宗日後會選擇低調，沒想到許今年竟主動參加「國家工藝成就獎」選拔並獲獎，讓2人無法接受。

邱建清夫妻說，許朝宗不僅仿冒別人的作品，甚至不會拉坯、不會手捏、不會彩繪，所有作品都由他工廠裡的師傅代工完成，許只負責落款、參賽，根本就是德不配位。

為了釐清真相，本刊特別請3位資深工藝師比對許朝宗與邱建清的作品，發現許的作品確實有抄襲模仿的疑慮。

許朝宗經營的吉洲窯（圖）在新北陶瓷界頗有名氣。（翻攝吉洲窯官網）

今年77歲的鶯歌陶瓷廠釉藥專業老師李松萬，與許朝宗認識超過50年，他說許的坯體全靠外購，彩繪、燒窯則靠工廠的師傅代工，鶯歌陶瓷界眾人皆知，根本沒有資格獲獎。

有20年陶藝經驗的苗栗三義工藝師黄佩儀則認為，拉坯師傅追求速度，不可能花時間手捏、做造型，許朝宗自稱向拉坯師傅購買的說法根本不合理，許若以工廠名義參與選拔，她沒意見，但以個人名義獲選國家工藝成就獎，實在太離譜，因為業界對他的評價是生意人，並沒有工藝創作能力。

另1位有10年陶藝經驗的苗栗三義工藝師黄俊傑告訴本刊，邱建清、許朝宗的作品確實高度雷同，邱有提出當年畫冊佐證、許卻沒有。他對藝術品量產販售沒有意見，但若報名重大獎項，就應該考慮原創性，許今年獲獎，讓很多工藝師非常灰心，因他們會認為，以後不必專注創作，只要經營好人脈關係，就可得獎，獎項的崇高地位也跟著消失。

本刊調查，工藝研發中心宣布許朝宗獲選國家工藝成就獎之後，許菊就在社群媒體發文，提及許仿冒丈夫邱建清的美女系列事件，並指工藝研發中心今年11月4日已聘請8位評審重啟調查，也讓許、邱2位當事人陳述意見，邱把證據全部攤開，許則辯稱他的美女系列，早在1990年就向已故陶藝師購得坯體，比邱創作的時間早5年，但拿不出任何證據。

更多鏡週刊報導

陶藝大師爆抄襲3／人脈比工藝、技法重要？ 工藝中心變相施壓要吹哨者噤聲

陶藝大師爆抄襲4／國家工藝成就獎得主遭爆抄襲 許朝宗、文化部回應了