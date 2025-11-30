陶藝大師爆抄襲3／人脈比工藝、技法重要？ 工藝中心變相施壓要吹哨者噤聲

許朝宗（右4）在陶瓷界享有盛名，身兼「工藝之家」要職。（翻攝許朝宗臉書）

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，這個獎被視為工藝界的終身成就獎，地位崇高，今年有25位資深工藝師參選，後由陶瓷工藝師許朝宗脫穎而出，預計本月3日舉行頒獎典禮卻突然喊卡，本刊調查，原因是許的作品被檢舉非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮。

讓邱建清夫妻更氣憤的是，工藝研發中心事後竟寄出律師函，要求邱7天內說明4年前與許朝宗已經和解，為何如今再度揭發？此舉引發工藝界譁然。業界人士指出，工藝研發中心身為國家機構，應該負責審核得獎者是否符合獎項的精神，而非對檢舉揭發者施壓，律師函像是要讓揭發者噤聲，嚴重背離公正第三方的立場，有行政護短之嫌。

文化部的台灣工藝研發中心（圖）今年的國家工藝成就獎評選爆發爭議。（翻攝Google Maps）

工藝界人士質疑說，許朝宗身兼「工藝之家」「台灣工藝聯盟總會」要職，今年國家工藝成就獎多位評審也是總會成員，工藝聯盟總會又是由工藝研發中心輔導成立，主辦單位、輔導組織、得獎者緊密連結，極可能出現結構性偏頗，評審是否護航？引發業界高度討論。

工藝界認為，文化部有責任介入調查，釐清許朝宗用他人坯體，是否符合國家工藝成就獎精神？評審委員是否知悉？委員與得獎者是否存在利益重疊？是否利益迴避？

工藝界人士認為，唯有公開評選流程、文件與利益迴避紀錄，才能重建工藝研發中心與國家獎項的公信力。

