陶藝大師爆抄襲4／國家工藝成就獎得主遭爆抄襲 許朝宗、文化部回應了

國家工藝成就獎今年得主被檢舉非親自創作，德不配位一事，本刊致電許朝宗查證，他接獲查證電話備感委屈，因為這是4年前的事，他向1位陳師傅買坯體，再拿來彩繪畫圖，坯體非我本人做的，當年有去跟邱、許2老師當面解釋，2人了解後也認為是「誤會一場」，有書面文字為證。

許朝宗說，切結書文字是許菊自己寫的，他們希望做3件事：一、把畫冊收回。二、把這2件仿冒作品銷毀。三、捐20萬元給台灣工藝之家協會。3條件他都照辦，希望維持工藝界的和諧。雙方和解後，邱許2人把此事在群組上po文告知工藝之家，原以為4年前已經說明清楚了，沒想到他今年得到「國家工藝成就獎」後，他們又重提此事，對工藝界打擊甚大。

許朝宗批評，「他們夫妻倆應該是嫉妒我得獎」，今年是獲新北市文化局局長推薦，才能在25名參賽者中脫穎而出。他以4項特色成就獲獎，包括臺灣中華古陶瓷藝術汝官哥定鈞等窯技法；二是獨創亮金、霧金並存技法；三是發明世界唯一獨創的鐵鏽花釉技術；四是作品在5、6年前曾榮獲文化部工藝中心典藏，再搭配他長年對台灣的貢獻，包括國際觀、教學傳承等成就。

針對許朝宗遭檢舉案，文化部表示，「國家工藝成就獎」由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，針對「國家工藝成就獎」得主被檢舉一案，一直秉持「程序正義、勿枉勿縱」原則，因此自事件發生開始，即要求工藝中心應嚴謹各項調查及決定程序，以維護獎項公信力。

工藝中心說明，10月7日接獲投訴後，立即於10月8日啟動調查作業，分別與投訴人及許朝宗了解整體情況，並請雙方各自提交正式書面意見。

接續則邀集熟悉藝文法律事務的外部專業法律顧問、熟悉工藝產業專家學者，召開「第一次爭議事件處理委員會」，就雙方事證進行法律與藝術專業研析，並作成調查報告。

「國家工藝成就獎審查委員會」就調查報告再次召開審查會議，並邀請兩位當事人到場陳述、表達意見。經委員會充分討論後，認為仍有部分關鍵尚待釐清，因此決議暫時不做成最終決定，並要求進一步補充調查。

目前已再次請法律顧問釐清相關疑點，並將召開「第二次爭議事件處理委員會」做成最終調查報告後，送請「國家工藝成就獎審查委員會」做最終決定。

工藝中心表示，國家工藝成就獎得主歷年皆經評審委員會嚴謹並充分討論後產生，評審委員會認為，今年得主許朝宗不僅於陶瓷創作技藝展現堅持與精進；在教育與推廣上，更展現他長期對社會的付出與關懷，例如擔任「臺灣工藝之家協會」理事長，深入走訪各地，為工藝家爭取相關研創經費，並推動各縣市「工藝之家」路牌指引計畫，提升民眾參訪機會等。評審過程中針對許朝宗所提參獎作品，並未有涉投訴人所提相關情形。

為審慎調查及決定程序，12月3日頒獎典禮已決定延後辦理。文化部強調，調查及決定過程一切依法並秉持專業判斷，不受任何外力影響。

