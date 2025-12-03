陶藝大師駁抄襲2／批放不下個人本位主義 許朝宗怒轟「他們夫妻倆嫉妒我」

許朝宗認為邱氏夫妻言行涉嫌詆譭名譽，已提出法律告訴。

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今（2025）年得獎的陶瓷工藝師許朝宗被檢舉作品非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮與紀錄。

「台灣工藝之家」揭牌成立，為藝術家爭取曝光機會。（翻攝許朝宗臉書）

許朝宗日前接受本刊訪問，他舉法國著名文學作家《雨果》的1句話，「世界上最寬廣的是大海，比大海更寬廣的是天空，比天空更寬廣的是人的胸懷。」這句話正適用於藝術工作者，同時印證智慧財產保障的核心內涵是鼓勵創新與創作、促進社會公眾利益，在寛廣中相互欣賞激盪出推進的火花。

許朝宗批評，相反的，忽視異中求同，放不下個人「本位主義」，產生「文人相輕」，容易產生見不得人好而處處就自己的觀點拉黒他人，本次事件就是普遍「排除異己」衆多事件之一。

許朝宗怒轟邱氏夫妻檢舉目的只因「嫉妒」。（翻攝新北市文化局官網）

本次由邱建清、許菊引發「仿冒」爭議，係因許朝宗参加2025年「國立臺灣工藝研究發展中心」主辦的「國家工藝成就獎」，最終榮獲此最高榮譽獎項，遭邱、許2人嫉妒所引發。

許朝宗強調，他參加「國家工藝成就獎」送審的6項資料，分別為一、世界上的成就：如，榮獲歐洲第1名瓷麥森瓷器敦邀至德國麥森駐館創作之亞洲唯一工藝家，創作作品「蛻變」「甜蜜豐收」獲麥森博物館珍藏與永久展出；二、對台灣的貢獻：如，榮獲文化部「百年追求、世代傳承」文協獎章。

許朝宗認為個人本位主義、排除異己是這次爭議的元兇。

三、工藝技藝成就：如，台灣中華古陶瓷藝術（宋代五大名窯之汝、官、哥、定、鈞等窯技法）成為具經驗與技術的傳統工藝師，又如獨創亮金、霧金並存技法，開創我國陶瓷工藝躍進至金彩技法的風潮。

四、學術上的成就：如，國家工藝典藏審議會委員及多項工藝技術審查評審；五、教學上的成就： 如獲黎明技術學院敦聘為講座教授；六、傳承上的成就：如，經認證為「新北市文化資產保存者」。以上六項送審資料，「國立臺灣工藝藝研究發展中心」嚴格審查。

