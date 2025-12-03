陶藝大師駁抄襲3／舉「結晶釉」大師孫超得獎為例 單一創新獲獎實至名歸

許朝宗舉「結晶釉」大師孫超得獎為例，認為單一創新技法獲獎實至名歸。

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

許朝宗陶瓷藝術館外觀。（翻攝吉洲窯官網）

許朝宗表示，遺憾的是，邱建清、許菊竟然以「陶瓷成型作品」之「胚胎」創作「陶瓷作品載體」而斷章取義，完全忽視陶瓷作品是7項工序集體的創作。

這7項工序分別是銑削（將黏土、礦物和添加劑等原料研磨成細粉）、尺寸（細粉顆粒大小合適，以便正確黏合）、批次（配料是指在混合原料之前，對其進行稱重和測量的過程）、混合（將所有原料混合在一起，確保其均勻一致的階段）、成型（將陶瓷塑造成載體形狀）、繪圖上釉（陶瓷成 型乾燥後，進行繪畫、書法、上釉）、燒造（上釉的陶瓷放入窯中，高溫加熱使材料硬化，達到堅固耐用的程度度）。

以上7項工序自古以來均分工完成，許朝宗解釋他的作品少部分是自己拉胚，大部分胚體則購買自拉坯師傅，作品着重在繪圖上釉技巧及燒造溫度之掌握。

三位工藝家認為許朝宗作品確有抄襲疑慮。

換句話說，邱建清、許菊指控是以上送審6項資料的其中一道工序「成型」部分，這是須嚴釐界定範疇。以2018年「國家工藝成就獎」第12屆得獎者孫超為例，孫以「結晶釉」做為他終身研究的工作，走過烽火、守著窯火開創「結晶釉」陶瓷，是他繼傳統色釉研究之後，另一項重大的創新與突破，是傳統為基石創造新猷的典範。

由臺灣工藝研究發展中心主辦的「國家工藝成就獎」，今年爆發得獎者抄襲疑慮。（翻攝國立臺灣工藝研究發展中心臉書）

但孫超的創新與突破，其成就並非陶瓷作品拉坯成型的「胚體」製作，而是掌握「釉彩」的精彩。同理，許朝宗從事陶瓷由「產業生產」到「藝術創作」，1970年間由「市拿陶藝有限公司」基層到品管課長，再到「吉州窯」廠長、負責人，除了解全製程外，更深知陶瓷作品除胚體（杯、碗、盤、瓶、動植物形、人體形等）外，也必須具備書繪、上釉之創作及溫控燒造之掌握。

