陶藝大師駁抄襲4／陶瓷藝術創作貴在多面向 狹隘「胚體成型」視角難成大格局

許朝宗遭指控曾有抄襲爭議，希望早日還他清白。（翻攝臺灣工藝研發中心官網）

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今（2025）年得獎的陶瓷工藝師許朝宗被檢舉作品非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮與紀錄。

由臺灣工藝研究發展中心主辦的「國家工藝成就獎」，是工藝界的最高榮譽。（翻攝國立臺灣工藝研究發展中心臉書）

許朝宗認為，陶瓷藝術創作重在多面向，但此案邱建清、許菊以狹隘「胚體成型」視角審視，顯然刻意忽視陶瓷作品製作的全過程。

又以書法「書法終身成就獎」最高獎項「書法蘭亭獎」所設立的「終身成就獎」得奬人「啟功」，以「行書」的「瘦金體」見長，也非「篆、隸、行、 草、楷」五體皆擅。

工藝師邱建清、許菊夫妻指控許朝宗不應得獎，在工藝界掀起波瀾。

依「皮耶·布赫迪厄（法語：Pierre Bourdieu，法語發音）」理論對藝術的推衍詮釋：作品限生產領域（restricted field）重視藝術性、具有「個人語彙」、不以市場量產為主、強調工藝的細緻風格的穩定技法的純熟；邱建清的柴燒介於大規模與有限之間、偏向工藝語彙、本質上是火與自然共同作用、屬於「技法美學」的語彙，而非「圖像或符號風格的創作」。

許朝宗認為，邱建清對美學系統不加以區別，文化生產邏輯也不在同一領域，從而創作語彙在不同媒材中產生的偶然重疊，不構成技法或風格的抄襲問題。邱建清身為資深工藝工作者，竟無視美學系統之差異，錯誤混淆誤導美學觀念，令人遺憾。

