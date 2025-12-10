陶藝美學爭是非1／國家工藝成就獎得主被批德不配位 工藝美學論點各抒己見打筆戰

邱建清控訴許朝宗的「七工序分工論」與「胚體僅是載體論」，是合理化其抄襲事實的說詞。

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今(2025)年得獎的陶瓷工藝師許朝宗，被檢舉作品非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮與紀錄。檢舉方新竹陶藝家邱建清、許菊夫妻與被檢舉人許朝宗透過輿論筆戰，各自陳述己見看法，雙方針鋒相對，為這場是非之戰埋下未定變數。

「國家工藝成就獎」象徵國家對創作者原創精神與長年貢獻的最高認可，本案所涉非屬一般藝術觀點或風格爭議，而是一件攸關國家文化治理誠信、著作權保障、行政程序合法性與創作倫理的重大行政案件。

邱建清反擊控訴許朝宗日前以工藝製作的「七工序分工論」與「胚體僅是載體論」說法，是想藉此合理化其抄襲事實，此等說詞在法律原則、創作倫理及既有事證面前，皆屬無效的辯解。

今(2025)年國家工藝成就獎得主許朝宗，被批作品曾抄襲，德不配位。（翻攝臺灣工藝研發中心官網）

邱建清認為，針對「七工序分工論」及「繪釉為核心」的強化反駁，許朝宗將陶瓷創作拆解為七道工序，並稱其成就僅在「繪圖上釉技巧」，此論點完全悖離著作權法保護「創意表達」的核心精神。

邱建清告訴本刊，許朝宗的說法間接說明他創作核心的錯置，因為形態即表達。在雕塑性或具象性陶藝作品中，「成型」（胚體）即是作品最核心的「美術著作」表達。

許朝宗號召成立「台灣工藝之家」，為藝術家爭取曝光機會。（翻攝許朝宗臉書）

邱的「美女系列」獨特形態（S 形曲線、肩線落點、腰部收折等），是其個人美學的獨創語彙；但許朝宗辯稱形態不重要，等同於聲稱雕塑品的形態不重要，這是對美術著作保護範圍的嚴重誤解與曲解。

邱建清認為，本案的抄襲證據，正是聚焦於形態的八項具體表達重製，若繪釉是核心，則其作品的形態應當是通用、簡單的載體。但事實是，許朝宗複製了他獨特的「形態演算法」，此已證明形態本身即是具備高度創作性的核心資產。

