陶藝美學爭是非2／陶藝大師承認買「仿冒坯體」 被批工序分拆當規避著作權侵害擋箭牌

許朝宗「形態不重要」的說法，被批是對美術著作保護範圍的嚴重誤解。

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

邱建清反駁，許朝宗的行為本質上是「將他人的獨創形態當作自己的創作起點」，無論後續是自己上釉，或交給他人代工，其行為已構成對「原創形態」重製權的侵害，將工序分工當作規避著作權侵害的理由，在創作倫理上是不被允許的。

廣告 廣告

針對許朝宗「胚體僅為載體，可外購」的說法，邱建清嚴正反駁，認為許朝宗的「胚體載體論」因其親筆簽署的「承認書」而徹底崩塌，此證據已構成不可逆轉的法律自白。

許菊認為許朝宗矢口否認抄襲，是強詞奪理的表現。

至於「載體」與「仿冒坯體」的差異，邱建清認為，許朝宗在2021年的親筆承認書中，明確承認購買的是「仿冒坯體」，而非「通用載體」或「通用胚體」。「仿冒」2字，已直接承認該胚體是對邱建清原創作品的非法複製件。既然是「仿冒件」，就絕對不可以隨意買賣、不具創作性的「載體」。

邱建清告訴本刊，許朝宗既然在2021年已親筆承認「仿冒」，並承諾銷毀作品及回收畫冊，這表明他對侵權爭議具備高度主觀認知。在明知作品核心存在「仿冒」與「非原創」的重大瑕疵，已構成行政程序法上「故意隱匿」的重大惡意，絕非一句「不知情」或「誤解」可以推卸。

許朝宗4年前簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，被認為是為仿冒行為留下鐵證。

另外，針對許朝宗將本案定調為「夫妻嫉妒」的個人恩怨，邱建清認為，許是企圖以情感語言來轉移對侵權事實和行政違法的關注。本案非屬私人紛爭，而是攸關國家最高榮譽的誠信與公信力。若為個人恩怨，何須3位資深工藝家共同簽署專業比對意見？何須提交親筆承認書作為證據？本案的關鍵在於國家公器是否獎勵了剽竊行為。

更多鏡週刊報導

陶藝美學爭是非3／合法衍生著作應符合著作權法3要件 未經授權已侵害改作權

陶藝美學爭是非4／創作起點既是非法 後續「繪圖上釉」都是疊加新侵權物

陶藝美學爭是非1／國家工藝成就獎得主被批德不配位 工藝美學論點各抒己見打筆戰