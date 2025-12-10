陶藝美學爭是非3／合法衍生著作應符合著作權法3要件 未經授權已侵害改作權

今(2025)年國家工藝成就獎得主許朝宗對自己屢被檢舉不配獲獎頗感無奈，已提出妨害名譽告訴。

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今(2025)年得獎的陶瓷工藝師許朝宗，被檢舉作品非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮與紀錄。檢舉方新竹陶藝家邱建清、許菊夫妻與被檢舉人許朝宗透過輿論筆戰，陳述己見看法，雙方針鋒相對，為這場是非之戰埋下未定變數。

邱建清妻子、工藝家許菊告訴本刊，許朝宗援引「衍生創作」（Derivative Work）一說，企圖為其「我的釉彩為新創作」辯解。許朝宗若試圖辯稱其在「坯體」上進行的「繪圖上釉」構成新的、合法的衍生創作，以規避侵權責任，此立論將因未能滿足著作權法首要法律條件，並與既有事實嚴重衝突。

由台灣工藝研究發展中心選拔的「國家工藝成就獎」，今年傳出得獎者資格爭議。

許菊表示，依據中華民國《著作權法》，一項作品要構成合法的衍生著作，必須滿足以下3個最基本且不可或缺的法律要件：

1. 須經原著作人授權（著作權法第6條、第28條）衍生創作權屬於原著作人。未經原著作人同意或授權，擅自利用原著作進行改作或重製，即構成著作權侵害。這意味著合法授權是創作衍生著作的先決條件。

2. 基礎必須是合法利用（著作權法第6條）行為人不得利用非法或侵權之重製物作為衍生創作的基礎。若創作的基礎素材本身即為侵權物，則其後續的加工行為亦為非法利用，法律上將無法承認其合法性。

3. 須具備新的獨創性（著作權法 第3-1-6條）衍生創作必須在原作品上增加新的、實質性的創作貢獻。然而，此新的貢獻絕不能掩蓋對利用原著作所造成的侵權事實。

新竹陶藝家邱建清、許菊夫妻與被檢舉人許朝宗透過輿論筆戰，雙方針鋒相對。

許菊批評，許朝宗的行為與證據，已完全違反上述3項法律條件，故其「衍生創作」的辯詞是事實與法律的雙重謬誤。

許菊指出，邱建清從未授權許朝宗利用其「美女系列」造型，作為任何形式的創作基礎。未經授權而將他人獨創造型（坯體）用於創作，其行為本質上已構成對原著作人「改作權」與「重製權」的侵害。

