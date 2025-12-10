陶藝美學爭是非4／創作起點既是非法 後續「繪圖上釉」都是疊加新侵權物

許朝宗希望審議委員早日還他清白。（翻攝新北市文化局官網）

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

許菊告訴本刊，既然創作的起點就是非法的，後續的「繪圖上釉」行為，無論多麼精湛，都只是在侵權行為上疊加新的侵權物。

另外，購買「仿冒坯體」的不可饒恕性。許朝宗親簽親筆承認購買的是「仿冒坯體」，此為本案的關鍵證據。這證明他利用的創作基礎本身，即是非法複製的侵權物。如同竊取他人畫作，再於其上題字，不能因題字具有獨創性，就使偷竊行為變得合法。在著作權法上，利用侵權基礎物所完成的加工，其合法性與衍生創作的要件自始不成立。

許菊認為許朝宗「衍生創作」的辯詞，是事實與法律的雙重謬誤。

此外，邱建清「美女系列」的獨創性精髓，在於其形態、比例與姿態結構。許朝宗的「繪釉與燒造」貢獻，即便被承認，也僅是在作品的表面層次進行增添。這種表層的貢獻，絕不足以「稀釋」或「掩蓋」其對核心獨創性形態（坯體）的非法重製。

許菊強調，著作權法保護的是創作的實質核心表達，形態上的重製已是本案最重大的侵權事實，任何衍生的辯詞均無法改變此鐵證。

許菊指出，許朝宗的行為不構成合法的「衍生創作」，而是對他人原著作的重製與非法利用。這個辯詞只是他企圖以「技術貢獻」來混淆「法律責任」，完全是法律及事實的惡意謬辯。

邱建清「美女系列」的獨特形態（S 形曲線、肩線落點、腰部收折等），是其個人美學的獨創語彙。

邱建清、許菊皆強調，文化部與工藝中心依法啟動調查與撤銷，是基於法律義務與捍衛公共利益，而非介入私人情感糾紛。許朝宗的任何辯解，皆已在「親筆承認書」前失去法律效力。本案核心爭論點，在於國家機關是否願意履行「誠信原則」、「查證義務」與「撤銷違法行政處分」的法定義務。

