陶藝臺日交流展in臺南 體驗跨文化視覺對話

記者王勇智／臺南報導

由臺南市臺日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會共同主辦，以及臺南市政府文化局、京都府及京都市協力舉辦的「2025陶藝臺日交流展in臺南－臺南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，今（17）日於總爺藝文中心紅磚工藝館盛大開幕，共同見證臺南與京都在陶藝文化交流上的重要里程碑。

此次展覽的核心亮點在於跨國陶藝交流的深度呈現。來自京都的11位陶藝師跨海來臺，帶來25件技法精湛、風格多變的京燒作品，展現清水燒於造型、釉色、金彩及手繪紋樣上的多層次魅力。同時也邀請21位臺南藝術家展出21組作品，形式從傳統器皿到當代造形皆有，呈現臺灣陶藝多元且具有生命力的特色。京都與臺南作品在空間中並置，形成跨文化的視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言的異同，深化欣賞經驗。

廣告 廣告

為呼應陶藝與生活美學的密切連結，今日開幕特別邀請「日本茶道表千家青嵐茶會」舉辦4場茶道體驗活動。以傳統茶道結合京燒與臺灣陶器，讓民眾透過手持、注水、品茗等細微動作，親自感受器物在使用中展現的溫度與質感，現場洋溢濃厚的文化交流氣息，更使展覽不只「看的美」，也能「喝出文化的深度」。

臺南市文化局表示，「2025陶藝臺日交流展in臺南」自即日起至明年1月11日展出，每日上午9時至下午5時開放參觀。展覽集結兩地精英陶藝家的代表作品，無論對工藝創作者、陶瓷愛好者或一般民眾，都是難得一見的文化饗宴。歡迎市民及各界朋友蒞臨欣賞，一同見證臺日文化交流的新里程碑。

京都與臺南作品在空間中並置，形成跨文化的視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言的異同，深化欣賞經驗。（臺南市政府提供）

京都與臺南作品在空間中並置，形成跨文化的視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言的異同，深化欣賞經驗。（臺南市政府提供）

「2025陶藝臺日交流展in臺南－臺南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，今日於總爺藝文中心紅磚工藝館盛大開幕。（臺南市政府提供）