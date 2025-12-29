陷中國介選風波！鄭麗文「大和解」趙少康 網諷：那郝龍斌呢？

即時中心／廖予瑄報導



「麗康」大和解！今（29）日國民黨高雄市黨代表陳識明在社群平台Instagram的限時動態中，PO出一張藍營黨主席鄭麗文與前中廣董事長趙少康在中廣公司前開心比讚、握手的照片，指出2人在經歷「疑似中國介選」風波後，終於握手言和。令許多網友紛紛截圖，表示「又轉彎了！那郝龍斌呢？」

趙少康10月時公布中國與境外網路攻擊的具體數字，質疑鄭麗文當選黨主席，背後是有「某些勢力」掌控，並強調，若真如此，「2026、2028的選戰能選嗎？被打當然要喊痛啊！」

對於趙少康指控遭中國勢力介選一事，鄭麗文也耿耿於懷，且外界也傳出2人不和消息。

沒想到，今日陳識明就在IG的限時動態中，PO出鄭麗文與趙少康在中廣公司招牌前的合照，只見兩人面露笑容並開心握手，趙甚至還舉起左手大拇指比讚；而陳則是在該相片下方寫下「大和解」3個字，還加上一個摀著嘴的表情符號。

許多網友看見這則貼文，也驚訝地紛紛轉發，並表示「又轉彎了！」；還有人點名當初跟鄭麗文角逐黨主席之位，且一樣跟鄭鬧不合的前台北市長郝龍斌，質疑鄭郝2人何時才能冰釋前嫌，「那郝龍斌呢？」





