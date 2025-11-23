陷中國「無聲超限戰」 明居正：台灣要奪回話語權

政治中心／綜合報導

台灣長期成為中共威脅的主要目標，自由通訊傳播協會主辦，台灣身處無聲的超限戰之中座談會，台大政治系名譽教授明居正表示，中國多年來奪走話語權，台灣應把握國際反共浪潮，加強合作、鞏固內部，台灣人權工作者李明哲也接露中共長期透過各種內部組織，對台灣進行統戰。

淡大外交與國際關係學系前主任鄭欽模：「滲透跟顛覆，才是導致戰爭最重要的因素。」

一開場便點出，中國對外擴張最核心的手段，自由通訊傳播協會主辦看不見的長臂，台灣身處無聲的超限戰之中座談會，匯集國內外專家學者，揭露中國對全球的跨國鎮壓與迫害。

自由通訊傳播協會等民團今日於西門町喜樂時代影城舉行「反跨境鎮壓」座談會。（圖／民視新聞）

台大政治系名譽教授明居正：「對台灣內部進行分化，這麼多年來，話語權都被中共奪走，所以我們自己要警覺，我們重新奪回話語權，現在國際的反共浪潮大起，台灣應該把握這時機，加強國際合作。」





台灣更長年位處第一線，成為超限戰的重災區，加上近期還衝著日本首相高市早苗的台灣有事論，中國頻頻打恐嚇牌，被中國指控顛覆國家而入獄的台灣人權工作者李明哲，最清楚對岸的慣用手法。

台灣人權工作者李明哲：「中國所有的公司行號、學校，不是公立的就是要成立黨組織，都只是他的統戰團，我們台灣必須要用我們的角度來看，他們不是一個民主社會，他不是一個民主國家，他沒有媒體，他們沒有真正的民間交流。」

座談會邀請專家學者分析中共認知戰及跨境鎮壓手法。（圖／民視新聞）





台大政治系名譽教授明居正：「李明哲先生講得非常好，中國民族主義，我加個形容詞，虛假的民族主義，中共這麼多年，都是在玩假的民族主義。」





這場活動，原本要在台大舉辦，因為接獲恐嚇要放炸彈，只好臨時更改地點，外頭還有穿著防彈衣的警力戒護，可見台灣遭受對岸威脅，有多嚴重。

