陷中籍藝人登台不確定 AHOF中國籍張帥博突宣布缺席AAA

AHOF中國籍成員張帥博無法抵台出席AAA。取自IG@zhangshuaibozz



韓國年度指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」，今年迎來成立十週年，典禮首度移師高雄舉辦，12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。韓國新人男團AHOF經紀公司突然發布聲明，中國籍成員張帥博因個人行程無法參與AAA及隔天的A-CON；至於台籍成員簡志恩日前因健康因素暫停活動，也無緣在家鄉舞台登場。

新人男團AHOF公告，中國籍成員張帥博因「不可避免的事由」無法出席12/06的AAA與12/07的ACON2025，台籍成員簡志恩則按原訂計畫將在2026/01/03於韓國fan-con回歸。

AHOF是由選秀節目《Universe League》選拔出的9人限定男團，今年7月才正式出道，這次原訂是AHOF自出道以來首次登上台灣舞台，如今，AAA與A-CON最終以7人合體。網路上議論應是陷「中籍藝人來台不確定性」議題，許多粉絲聯想到和兩岸情勢有關。

AAA自2016年起啟動國際巡迴，曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦。今年選擇台灣作為十週年舞台，由 IVE 成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持。

AHOF。取自IG@ahof_official

