陷代孕、小三風波 張雨綺錄春晚 網喊抵制灌爆遼寧衛視
馬年春晚近日在各地彩排，許多藝人現身的同時，涉及爭議也被放大檢視，陷「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一。近日，她參加錄製遼寧衛視春晚，遼寧衛視官方微博評論區頓時湧進大批網民留言抵制她。據最新消息，張雨綺已經退出遼寧春晚。
據報導，張雨綺近日錄製遼寧衛視春晚造型路透曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。
隨後網民開始大量刷屏她的醜聞爭議表示抵制，遼寧衛視官博淪陷，其間出現不少「山海有情，代孕入刑」、「拒絕劣跡藝人登台」的呼籲。同時，有網民發現于適也參與了遼寧衛視春晚錄製，恍然大悟粉絲這一出是來「報仇」了。
此前，張雨綺在脫口秀內涵于適劈腿導致男方陷入輿論爭議，迄今未公開說明，于適粉絲們不滿已久，此次紛紛湧進遼寧衛視官微評論區，刷屏留言籲遼寧衛視抵制張雨綺，這其中還有不少是不滿2024年傳出張雨綺「插足小三、炫富、代孕」等傳聞或指控的網民，指責遼寧衛視包庇劣跡藝人。
據報導，遼寧衛視尚未回應是否刪除張雨綺的節目或在春晚封殺她，只是關閉了評論區，並設置了屏蔽詞。
張雨綺此前被其前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控涉小三和代孕，儘管事發已經一年多，因為張雨綺至今未對此回應，加上葛曉倩爆料又有「新進度」，仍有不少網民追著她不放。
2024年10月，葛曉倩發文稱自己錘張雨綺做了她和遠巴元的小三後接到了陌生電話威脅，警方稱打電話威脅的是兩位律師，其中一位律師長期為某女星提供輿情監督服務。但兩位律師都表示不認識張雨綺。葛曉倩近日稱，年後她會去司法局投訴，要求徹查涉事律師與張雨綺是否有雇傭關係。
對於標註遼寧衛視的刷屏抵制，葛曉倩建議大家冷靜理智，表示相關帳號基本都是外包，不要為難打工人。
更多世界日報報導
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
其他人也在看
人走茶涼趕出門／金馬影后喜嫁印尼富商 遠嫁才發現竟成小三「驚帶女兒逃離」
歌手卜星慧的男友上個月猝逝後，男友家人身為大地主，卻要她一天內搬出去、並收回工作室，讓她悲傷難受。演藝圈不少資深藝人也曾遇上富豪，下場卻一個比一個悽慘，其中真的有人是被趕出豪門。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026美國飲食指南顛覆飲食觀？ 醫界發聲明了
最新的2026美國飲食指南公布後，引發台灣社會各界討論及爭議，中華民國血脂及動脈硬化學會與台灣血脂衛教協會，基於心血管疾病預防與公共健康之專業立場，特別提出聲明，協助民眾正確理解相關訊息。2026美國飲食指南大為顛覆舊版的低脂、高碳水觀念，許多民眾以為可以盡情開吃紅肉、抹奶油，許多網紅更紛紛發布各種影音訊息，抨擊舊版飲食指南，但這卻讓更多民眾無所適從。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
新莊天降"磁磚雨"! 17樓外牆磁磚剝落險砸人
社會中心／李豫翰、郭文海 新北報導又有大量的磁磚，從天而降！這次的地點在新北市新莊地區，有一棟大樓的17樓外牆磁磚，疑似因為天氣變化大，導致大面積掉落，管委會先擺了兩個帳篷遮擋，結果過沒幾天，磁磚二度砸下來，還穿破帳篷，當時在場的管理員跟寵物店業者，險些被砸破頭，業者希望管委會除了修補，也要架設防護網。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛韓國注意！「5家航空」新制上路，今起機上全面「禁用行動電源」
南韓多家航空公司同步升級飛安規定。包含大韓航空、韓亞航空等5家航空，26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，國際航線也一體適用造咖 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
吃蛋預防失智症！降47％風險 關鍵成分曝光 5種人可一天3顆
《營養學期刊》研究發現，每周食用一顆以上的雞蛋有助於降低老年人罹患阿茲海默症、失智症的風險。這項研究透過分析1024名老年人的飲食習慣和健康狀況，探討了雞蛋攝取量與阿茲海默症發病率之間的關聯。營養師陳健康2.0 ・ 3 天前 ・ 發表留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發表留言
女星直播一半突拍桌怒吼...飆罵助理全網目睹 「衝突導火線」曝光
34歲中國女星趙櫻子曾演出《因為愛情有多美》系列及《神鵰俠侶》等戲劇打開知名度，近來則轉戰直播帶貨，一舉一動都受關注的趙櫻子，近日，趙櫻子在直播中情緒失控飆罵助理，掀起網友的討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
【台股盤中】台股盤中漲逾320點 光通訊ABF族群勁揚
（中央社記者江明晏台北2026年1月27日電）台股今天開高震盪走高，盤中指數漲逾320點，續創32389點歷史新高；台積電(2330)中場漲25元，至1780元，鴻海、台達電、聯發科等權值股走揚，光通訊概念股光聖(6442)等漲勢凌厲，ABF三雄勁揚，因印度出現立百病毒病例，防疫概念股躍升盤面亮點。美國華爾街股市主要指數今天大多收漲。儘管費城半導體指數小跌0.39%、台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，仍未影響台股上攻力道。台股今天以32095點開高，指數一路墊高，盤中攻至32389點新高，上漲約325點。截至10時30分，台股加權指數上漲258.76點，至32323.28點，漲幅0.81%；電子股漲0.99%，金融股漲0.2%，櫃買指數漲逾0.9%。觀察權值股走勢，台積電盤中漲25元，至1780元，漲幅1.42%，鴻海(2317)、聯發科(2454)漲約1%，台達電(2308)漲逾2%，聯電(2303)則大漲9%、以75.7元創下波段新高。其餘電子股走勢，ABF三雄股價續強，欣興(3037)、南電(8046)漲逾6%，景碩(3189)漲停至228.5元。多家光通訊概念股亮燈，包中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu 陳漢典婚禮整個演藝圈都來了! 她緊貼邱澤 許光漢成為最幸福的女人!
Lulu 陳漢典婚禮藝人名單太誇張 羨慕被三位男神包圍的她!!!(是位天后😍😍😍 #Lulu #陳漢典 #王力宏 #許光漢 #邱澤 #柯震東 連 #九孔 孔哥都出現了 還有 #辛龍 大哥 很多對結婚的藝人都帶著老婆登場欸 滿滿愛心~💘💘💘娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判 藝人郁方到場關心 (圖)
「剴剴」虐死案，台灣高等法院27日二審宣判，保母劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳仍判刑18年。藝人郁方（中）表示，大家比較擔心的是被輕判，維持原判對所有「剴爸」、「剴媽」們來說已經是最好的禮物。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu陳漢典「交手儀式」哭到不行 朋友太多開兩廳婚禮場內曝光超豪華!
陳漢典 Lulu 25日在文華東方 席開70桌 朋友多到要跨兩個廳才能裝得下 婚禮內部場景曝光 交手儀式的部分真的讓大家很感動 哭到不行娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎超級盃設高安全區 李維體育場周邊大封路
從周三(27日)開始，官方計畫封鎖超級盃賽場聖塔克拉拉市李維體育場( Levi's Stadium)附近的幾條主要道路，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL》第5度效力台籃！ 全能洋將喬丹加盟新北國王
新北國王今（26日）宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert緯來體育台 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
男友上月才病逝！《星光》女星突遭「姐姐淨身出戶」聲明回應了
曾憑藉一首自創曲〈送給前男友〉在網路上走紅的台灣歌手卜星慧，過去曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》展現深厚的歌唱實力，未料，交往多年的製作人男友卻在去年12月不幸病逝，結果近日竟傳出卜星慧遭男友姊姊要求搬離住處，還要淨身出戶，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
芬蘭總理抵北京 將與習近平會面
芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）25日飛抵北京，展開為期四天的訪中行程。這是繼愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）4日至8日的中國之行後，近三周第二位訪問中國的歐盟成員國領袖。歐爾波此行有逾20家芬蘭企業的高階主管隨行，訪問期間，雙方將討論經濟合作、對等市場准入，以及以永續發展為核心的產業合作。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《交通》台灣高鐵和平紀念日疏運 加開80班次列車
【時報記者莊丙農台北報導】台灣高鐵(2633)指出，2026年和平紀念日共有3天連假，為服務旅客搭乘需求，自2/26（四）至3/2（一）規畫為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車的旅運服務。旅客可自1/29（四）凌晨零時起購票。 為加強服務旅客，和平紀念日疏運期間特別規畫4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站。時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
芬蘭總理波抵達北京 展開四天訪華行程
據《央視》報導，芬蘭總理奧爾波周日（25 日）凌晨抵達北京，開啟為期四天的訪華行程。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張學友遭爆「破產欠債」才狂開唱？本人1舉動全說了
娛樂中心／張予柔報導張學友的演唱會《張學友60+巡迴演唱會》在昨（24）日晚間在香港紅磡體育館迎來最終章。香港站不僅是尾場演出，更是他全巡演累計演出場次的第324場，刷新他出道以來的最高紀錄。尾場安可環節中，張學友一口氣連唱12首經典作品，現場歌迷情緒沸騰，掌聲與歡呼聲久久未歇。然而，網路去流傳他因「欠債、破產」才被迫高頻率開唱，張學友也首次回應。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃美食、求好運！三商巧福攜手武德宮推出春節限定「紅燒四喜牛肉麵」與「黑虎開運錢母」
三商巧福今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」，以年節美食結合傳統信仰，邀請消費者在享用佳餚的同時，也為新的一年祈求好運與圓滿。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
高股息ETF沒戲了？台股破3萬高息仍無感
安心領息很棒但安心本來就要「付出成本」，從過去一年來看高股息報酬曾經是高於市值型的，那高股息真的輸了嗎？專家實際比較計算給你看！進擊的荷包 ・ 5 小時前 ・ 發表留言