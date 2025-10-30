陷偷吃粿粿風波！王子首公開活動喊卡 業者發聲了

范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊）。（圖／翻攝自粿粿IG）





曾經的甜蜜夫妻檔，前中信兄弟啦啦隊女神粿粿和男星范姜彥豐婚變，范姜彥豐無預警發布「毀滅性爆料影片」，控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊）。隨著事件延燒，王子隨後也緊急發布聲明，坦言在粿粿協議離婚過程中，兩人的相處確實「超過了朋友間應有的界線」。王子原定於後（1）日公開活動取消，業者回應了。

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與范姜彥豐的婚姻危機，因男方發布的影片而全面公開。范姜彥豐控訴，粿粿是在今年初與王子、簡廷芮等一票好友赴美旅遊後，對他的態度出現巨大轉變。

面對指控，男主角王子隨後在社群媒體上發文澄清並道歉，王子強調自己並非破壞他人家庭的人，且與粿粿的感情「不是一段長久隱瞞的情感」，更不存在任何不當企圖或預謀。

王子坦言，在得知女方處於協議離婚的過程中，自己從單純的傾聽者，「漸漸過度關心，超出了朋友間應有的界線」。王子表示，雖然行為「出於心疼與關心」，但不是應有的表達方式，「錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

在王子道歉後，粿粿也在29日於個人社群動態中做出回應，將爭議焦點轉向離婚協議的細節。粿粿表示，這段婚姻在結束期間，她一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，但「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔」，導致協商破裂。

粿粿也強調，范姜彥豐「無預警影片」中存在許多與事實不符的內容，並承諾「我會把完整事實清楚整理給大家。」雙方各執一詞，讓這場婚變風暴成為羅生門。

原定王子週末要出席一日店長活動，傳出因這場風波而臨陣取消。對此，業者回應表示：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」否認是因應臨時突發事件而取消。這場婚變風波已在網路上引發熱烈討論，後續影響備受關注。



