陷助理費爭議恐遭停權！陳怡君今領表登記「我是民進黨寶寶」

北市議員陳怡君。摘自陳怡君臉書



民進黨台北市議員陳怡君，涉用人頭詐領384萬元助理費，另按月收建商4萬元顧問費撈70萬元，遭重判7年10月、禠奪公權5年。陳怡君今（2/4）在臉書表示，自己已完成民進黨中山大同區議員初選登記，「大家看我的臉就知道我是民進黨的，不用拿出黨證，我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶。」民進黨廉政會今晚開會討論陳怡君案，若陳怡君遭停權，將無法代表民進黨參選。

陳怡君說，要跟大家報告的是，在她擔任民意代表以來，手上的陳情案都讓她壓力非常大，大龍新城公辦都更漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌案、夜店違規營業出現毒品案等，每一個案子都有許多勢力要她放手，她選擇站在民眾這邊沒有放手。

陳怡君指出，這幾年來其實私底下的生活都很不平靜，「前二年我被恐嚇4次，也報警了，抓到了三個騷擾我的人。政治上，我也發生零星被警告的事情。」面對巨大的壓力之下，她從來沒有放掉選民的手，也請大家不要鬆開她的手，謝謝大家。「我會繼續努力，懇求您給陳怡君機會。」

