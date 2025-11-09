陷在焦慮裡？先不要努力想變好 「什麼都不做」也是一種方式

【健康醫療網／編輯部整理】長時間受焦慮與恐慌所苦時，我們往往會失去一樣東西：信任。我們不再信任自己的身體、不再信任自己的大腦、不再信任生命，連自己都不再信任。

許多患者曾告訴我，在焦慮症與恐慌症找上他們之前，生活有多輕鬆自在。以前的他們能無憂無慮地享受生活、開心期待明天的到來、從容自在地度過每一天，並能自由感受一切事物。

當然，他們仍會有點小煩惱，或是不時冒出來的擔憂，但大致上來說，他們覺得生活是「可以面對」的，也是「可以處理」的。然而在嚴重的焦慮發生後，這種感覺完全消失了。他們常常覺得不知所措、失去控制—包括身體、思考、生活，甚至是對自己整個人。

當大腦不停製造恐懼 唯一能做的是「不和它對抗」

至於身體，很顯然的，不再聽從自己的意志，不斷產生各種症狀或身體訊號；大腦也有如一部二十四小時運轉的機器似的，持續製造憂慮、恐懼和任何會讓人害怕的想法。我們被困在其中，就像在波濤洶湧中的大海中掙扎，隨時可能滅頂，在萬分驚恐中，無所不用其極地試圖讓自己的頭浮在水面上、手腳亂踢亂划、口中不斷吐出死鹹的海水，卻又因此吞進更多。我們奮力對抗暗流，且看不到任何像是陸地的東西。除了瘋狂揮動雙手雙腳，似乎無計可施。

我能給你最好的建議，就是轉身讓背部朝下，讓自己漂在海上。相信我，海水會帶著你，你什麼也不用做，不用花任何力氣，一切將會自然地發生。放手吧。突然間，一切都會變得很輕鬆。

你不需要控制一切 生命自會帶你前進

這也是面對焦慮時值得一再學習的部分：信任。該發生的事終究會發生，不論是壓抑、對抗，或企圖找到對策，全都於事無補。請相信生命之河。世事也好，人們也好，全都有來有往。艱困的時刻來了又去，美好的時光來了又去，挑戰來了又去，令人怒髮衝冠之事來了又去，愉悅之事來了又去。這就是人生。

但你絕不能忘記一件事：你必然有能力處理它們。你已在人生中成功克服許多困難。在體內早就擁有一股非凡的韌性。你是否意識到自己已經戰勝、跨越過許多難關？如果沒有，請花一點時間和我一起完成接下來的練習。

焦慮應對練習 讓身體重新平靜下來

現在，請躺在地板上。如果你願意的話，可以將一隻手放在肚子上，接著放掉所有力量。讓思緒自由流動，讓情緒自由流動；放掉所有的身體感受，放掉所有的一切。請深深地沉浸在這分信任裡。你什麼也不需要做，只要單純地信任自己，單純地信任當下就好。請讓自己在這分信任中更放鬆。現在，讓所有的一切如其所是地存在於當下，不需要改變什麼，也不需要做什麼，更不需要完成什麼。什麼都不需要，什麼也不用做。請靜靜地吸氣，緩緩地吐氣。

先停下來呼吸 重新學會相信自己的身體

你絕對能學會再次相信自己的身體。陷入焦慮，不過表示你的情緒、身體和思考正在動盪之中。這些反應看似無法控制，但事實並非如此。你能對這些情緒產生影響，也有能力改變這一切。請安撫自己的思緒與情緒，不要掉入焦慮的漩渦，與它保持些許距離。平靜地呼吸，並意識到如果自己能將平靜帶回神經系統裡，一切都會冷靜下來。你能做到的事情遠比自己以為的還要多。過去的你已證明，自己能戰勝比想像中更多的困難。請找回內心的那分堅定，相信你自己。

本文來源：《親愛的焦慮，請閉嘴》，究竟出版

