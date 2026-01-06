陷姊弟之爭傳聞！謝典霖表態不選彰化縣長 拚議長連任

謝典霖今（6）日表態不選縣長。（圖／翻攝自謝典霖臉書）





2026年的縣市長選戰腳步漸近，彰化縣的政壇空氣也跟著變得緊繃。民進黨早早確定由立委陳素月披掛上陣後，國民黨終於有了動作。謝典霖今（6）日表態不選縣長，也引發關注。

謝衣鳯宣布參選

國民黨立委謝衣鳯日前宣布投入2026年彰化縣長選戰。她表示這是在綜合考量選民期待與地方情況後做出的決定，希望能明確表達自己的想法。然而謝衣鳯也坦言，目前的計畫還在構思階段，與其親弟弟、也就是彰化縣議長謝典霖之間，似乎還沒達成外界預期的那種深入溝通。謝衣鳯強調，當她把參選意向明確化後，接下來家族與派系之間才要開始討論下一步該怎麼走，這也讓外界對於謝家內部的整合進度充滿好奇。

謝典霖明確表態扎根議會

就在各界關注謝家姊弟是否會產生競爭之際，議長謝典霖於6日正式表態，自己將不會參與下一屆的縣長選舉，而是選擇繼續扎根議會，爭取議員連任並續任議長。謝典霖直言，先前曾提過參選黨主席或相關敏感議題，主要是為了引發社會對政治改革的討論，並不代表一定會走到底。他認為換個角度從旁觀者觀察，反而能更公正客觀地看見彰化地方的發展需求，這番話不僅安定了謝家的基本盤，也暫時解除了家族內鬨的警報。

民進黨陳素月看藍營整合

相較於藍營內部的紛擾，民進黨早已完成整編，提名立委陳素月參選彰化縣長。陳素月對此保持平常心，強調無論對手是誰，她都會秉持初衷，透過勤跑基層來傾聽民意。不過，民進黨議員楊子賢的言詞則顯得犀利許多，他指出彰化縣不應由單一政治家族長期壟斷，特別是西南角地區已經被特定家族經營三代，他質疑難道國民黨除了姓謝的人才之外，就沒有其他人能為彰化服務。隨著洪榮章與柯呈枋等藍營戰將也表達參選意願，國民黨中央如何公平產生人選，將是接下來的觀察重點。

