陷巨大悲傷！曹西平乾兒子「19天未公開露面」 親自籌備告別演唱會

曹西平靈堂自1月10日開放至1月26日。（圖／翻攝自臉書／冬瓜行旅（小冬瓜））

資深藝人曹西平去年12月29日在家中離世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）處理，Jeremy原本要接受媒體訪問，後來宣布延期。據悉，至今Jeremy情緒仍相當悲傷，因此沒有到靈堂現場，目前他正全心投入籌備曹西平27日的「告別演唱會」。

今（18）日曹西平生前經營的飾品店員工現身靈堂幫忙，該員工透露，Jeremy目前情緒仍相當低落，擔心到現場會觸景傷情，因此沒有到靈堂現場，正在親自籌備27日告別演唱會的流程與影像細節。

據了解，Jeremy上一次出現是在12月30日前往殯儀館相驗遺體，之後便未再公開露面。不過，日前Jeremy曾透過粉專「曹西平的粉絲愛團」發文表示「你們好，我是Jeremy」，並說明曹西平靈堂已設立完成，歡迎想追思的親友與粉絲前來致意。

曹西平的靈堂自1月10日開放至1月26日，為期兩週，提讓親友與粉絲能前來弔唁，現場懇辭奠儀與花籃；而追思會將於1月27日上午10點30分，在台北市懷愛館景行樓舉行。儘管現場不收花籃，但仍有不少藝人私下送上致意，包括小S、楊繡惠、王彩樺、蔡允潔等人，演藝圈多位好友也陸續前來致意。

