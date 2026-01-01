陷粿王出軌風波2個月！簡廷芮「超辣中空裝」迎新年：謝謝每份理解

娛樂中心／台北報導

日前因粿粿與王子的不倫戀風波遭到波及的女星簡廷芮，一度被外界指與當時的王品澔互動曖昧，引發討論，對此老公賴冠儒也曾公開發聲力挺。事件延燒後，簡廷芮沉寂多時，近日則悄悄在社群平台發文，首度吐露近來心境。

簡廷芮在貼文中以「2025」為開頭，感謝一路陪伴在身邊的家人與朋友，並寫下「謝謝每一份理解和每一份力量」，也向所有關心、支持她的人表達感謝，直言這些溫柔的存在，讓許多時刻得以撐過。她進一步提到，將帶著感謝迎向2026年，並祝福大家都能平安、健康。

簡廷芮分享近況。（圖／翻攝自臉書）

雖未正面回應外界傳言與風波細節，但這則貼文被視為她在低潮後的首次公開發聲，也讓不少粉絲留言替她加油打氣，希望她能走過陰霾、重新出發。

