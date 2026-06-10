美國緬因州參議員初選結果揭曉，民主黨參選人 Graham Platner 儘管深陷納粹刺青、傳送露骨簡訊及對女性行為不當等醜聞，仍預計奪下黨內提名。這場選戰攸關民主黨能否奪回參議院主導權，Platner 將在 11 月對決共和黨資深參議員 Susan Collins。

根據路透社（Reuters）報導，現年 41 歲的緬因州牡蠣養殖業者兼陸戰隊退伍軍人 Graham Platner，在週二的民主黨參議院初選中預計勝出。儘管他在選前爆出多項爭議，包括身上帶有與納粹相關的刺青，以及曾向多名女性發送露骨簡訊，但初步開票結果顯示他仍大幅領先對手，將代表民主黨挑戰共和黨現任參議員 Susan Collins。

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Platner 過去以政治素人與民粹局外人的形象參選，但他面臨的指控相當嚴峻。除了性騷擾簡訊外，多位前女友也向《紐約時報》（The New York Times）透露其行為令人不安。對此，Platner 已公開道歉，並解釋這些行為源於他在伊拉克與阿富汗服役後患有的創傷後壓力症候群（PTSD）與憂鬱症；至於納粹刺青，他聲稱當時並不知道該圖案的含義，並已於去年將其遮蓋。

這場選戰被視為 11 月期中選舉的關鍵戰場，直接影響參議院的控制權。雖然部分民主黨人對 Platner 的過去表示擔憂，但進步派大老如參議員 Bernie Sanders 仍對其表示支持。根據緬因州法律，若 Platner 在 7 月 13 日前退選，民主黨仍有機會更換人選。目前，這場「醜聞對決資深老將」的戲碼，已成為全美關注的焦點。

原文出處：陷納粹刺青與性騷醜聞！美參議員初選參選人仍勝出

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