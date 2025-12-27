陷緋聞爭議後現身！aespa Winter遭區別對待 台下0尖叫聲超尷尬

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國人氣女團aespa成員Winter近期被爆出與BTS（防彈少年團）成員柾國熱戀，兩人甚至被網友發現疑似有情侶刺青，掀起一陣熱議，由於雙方始終未正面回應，引發部分粉絲不滿。而日前aespa全體出席《2025 SBS歌謠大戰》，當輪到Winter發言後台下一片寂靜，對比其他成員打完招呼後的尖叫聲相當尷尬。

aespa成員Winter近期與BTS（防彈少年團）成員柾國傳出緋聞。（圖／翻攝自aespa IG）

aespa 近日出席《2025 SBS歌謠大戰》，只見4人盛裝出席紅毯，Winter首先用英文向大家打招呼著大家聖誕節快樂，但台下卻沒有任何反應，但輪到中國籍成員寧寧用中文問候時，尖叫聲此起彼落，連一旁的Giselle、karina表情都有些驚訝，而等到Giselle用日文發言時同樣迎來熱烈的歡呼聲，如此區別對待也引發韓網討論。

廣告 廣告

aespa 近日出席《2025 SBS歌謠大戰》。（圖／翻攝自SBS YouTube）

此外，自從兩人爆出緋聞以及被發現有相似刺青後，每每出席公開活動，網友都將焦點放在刺青上，因此這次露面就有眼尖網友發現，Winter右手肘上的圖案被遮掉了，而事後韓國媒體藉此狠酸，「刺完情侶刺青後悔了」、「Winter靠化妝將刺青遮得滴水不露。」

其實Winter與柾國在本月被爆出緋聞，還被發現身上有相似狗狗刺青，而當時Winter所屬經紀公司SM娛樂僅回應，「沒有立場。」至於柾國的經紀公司HYBE則沒有沒應，之後也未多做說明，讓部分粉絲不滿。





更多FTNN新聞網報導

寫歌追星失敗！男星認欣賞aespa Winter 看到新聞搞笑說：我有點難過

BTS Jungkook與aespa WINTER戀情傳聞延燒 雙方所屬公司回應「無立場」

曾與羅志祥爆戀情！安心亞穿黑色Bra衝上台 粉絲直擊火辣互動

