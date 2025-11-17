陷謝侑芯命案疑雲！黃明志認「明年底前工作全砍光」急求職 做飯打工全接：有收入就好

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志因捲入「護理系女神」謝侑芯命案，演藝活動全面暫停，歷經9日延扣仍查無犯罪證據，在本月13日下午獲警方口頭保釋，目前案件尚在審理中，但最終報告需待數月後才能出爐。對此，他今（17）日在社群平台透露，原本排滿的工作全數被取消至明年底，就連已完成的馬年新年歌也因贊助商撤出而暫緩，更公開向眾人徵求打工機會，表示會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗等技能，直言：「有收入就好了」。

黃明志透過社群發文表示，由於案件仍在審理中，報告也還未出爐，至少要等好幾個月才會有結果，透露自己原定排滿的工作已經被取消到明年底，黃明志失去收入來源，如今面臨「失業」困境，因此放下身段求職，表示「各種幕後工作都可以找我做，收費好談」，更直言打工也可以，「我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。

至於每年農曆春節都會推出的新歌，黃明志也強調「馬年的新年歌已經寫好，但贊助商跑掉了」，他向外界徵求贊助，喊話有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，自認比歷年的每一首新年歌都好聽，更許下承諾「MV點閱率若低於10M退款一半，農曆新年前若『出事』則退全款」。

針對最新進展，馬來西亞警方說明，在將黃明志拘留9日進行調查後，暫無查到任何他和謝侑芯命案有直接關係的證據，因此於本月13日獲得口頭保釋，而謝侑芯遺體在醫院存放長達25天後，於16日上午在吉隆坡進行火化，骨灰則預計下週運回台灣。

